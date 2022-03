Badens Top-Duos fiebern schon Heimturnieren entgegen

Die Austrian Beachvolleyball Championship presented by Sportland Niederösterreich finden von 2. bis 4. September erneut in Baden statt. Im Vorjahr holten sich Robin Seidl/Philipp Waller und Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig jeweils die Staatsmeistertitel.

Die beiden ÖVV-Duos, die auch jeweils die ÖVV-Rangliste anführen, wollen bei diesem Heimturnier - alle vier spielen für den 1. Badener Beachvolleyball Verein (BBV) – den Titel verteidigen. Für den Veranstalter und Obmann des BBV, HSG Events-Geschäftsführer Dominik Gschiegl, eine Top-Ausgangssituation: „Als BBV-Obmann darf ich parteiisch sein und hoffe auf einen Sieg für unseren Verein“, so Gschiegl augenzwinkernd. „Als Veranstalter bin ich natürlich neutral freue ich mich aber, dass es eine zusätzliche Dramatik für die Badener Fans bei diesem Turnier gibt.“

Stimmen zu Beachvolleyball in Baden

Katharina Schützenhöfer: „Ich freue mich, dass Baden heuer wieder ein großes Event veranstaltet und wir sozusagen ein Heimspiel bei den Staatsmeisterschaften haben. Wir wollen uns natürlich nach 2019 und 2021 zum dritten Mal gemeinsam den Staatsmeistertitel holen. Außerdem freue ich mich endlich wieder vor Freunden und Familie spielen zu können.“

Lena Plesiutschnig: „Die Events in Baden sind jedes Jahr ein Highlight. Ich freue mich schon sehr darauf, cool wäre es natürlich, wenn wir auch wieder im Stadion vor Fans spielen dürfen. Das klare Ziel ist es natürlich, uns erneut den Staatsmeistertitel zu holen.“

Robin Seidl: „Diesmal werden die Staatsmeisterschaften richtig cool, weil wir jetzt als BBV-Spieler beim Heimturnier um den Staatsmeistertitel kämpfen. Ich freue mich schon sehr drauf, und hoffe, dass wir unseren Titel verteidigen können. Beim internationalen Turnier freuen wir uns dabei zu sein. 2020 haben wir es gewonnen. Als Vereinsmitglied vor Ort sind wir noch mehr involviert. Das erzeugt coole Spannung und Freude. Ich schaue dem Ganzen strahlend entgegen.“

Philipp Waller: „In Baden zu spielen war schon immer etwas Besonderes für mich. Schon mein erstes Turnier, hier war richtig cool. Ich habe nur positive Erinnerungen an Baden. Hier mit Robin das Baden Open zu gewinnen war extrem cool. Die Staatsmeisterschaften sind auch etwas Besonderes. Dass wir jetzt als BBV-Spieler nach Baden kommen um unseren Titel zu verteidigen, macht sie noch spezieller. Ich freue mich darauf.“

Am Wochenende vor den Staatsmeisterschaften findet bei Beachvolleyball Baden das Baden presented by Sportland Niederösterreich (24. bis 28. August) statt. Beide Duos haben dieses Turnier bereits gewonnen, Seidl/Waller im Jahr 2020, Schützenhöfer/Plesiutschnig standen 2019 ganz oben am Podest.

Zum Setting der beiden Turniere erklärt Gschiegl: „Wir glauben, dass die Covid-19-Lage Ende des Sommers am entspanntesten sein wird, um Veranstaltungen im größeren Rahmen durchführen zu können. Das haben die vergangenen zwei Jahre bestätigt. Wir wollen unbedingt wieder mit so vielen Fans wie möglich die besten SpielerInnen feiern.“ Jedenfalls finden das Baden Open und die Staatsmeisterschaften erneut im Weilburgpark im Badener Strandbad statt.