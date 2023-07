Badens Minigolfer belohnen Aufholjagd mit Silber

Bei der Staatsmeisterschaft in Wien Favoriten schafften die Golfer von Union BGC Baden den Sprung auf das Stockerl. Das Quartett Miodrag Trailovic, Berta Ensinger, Johann Gnadenberger und Martin Müller sicherte sich nach sechs Durchgängen den zweiten Platz.

Nach den ersten beiden Runden lagen die Kurstädter noch auf den Rängen sieben, beziehungsweise sechs. Mit einem famosen dritten Durchgang verbesserten sich die Badener auf Position zwei und verteidigten den Podestplatz bis zum Schluss. Auf Meister Steyr (536) fehlten Baden (547) elf Schläge. Am dritten Platz landete Hole in One Wien mit 549 Schlägen.

Im Einzel verpassten die Badener die Medaillen. Bei den Seniorinnen wurde Ensinger Sechste. Ingrid Nowitsch belegte Rang neun. Bei den Senioren II war Gnadenberger als Siebenter bester Badener. Trailovic finishte als Elfter. Bei den Senioren I wurde Müller Achter. Insgesamt starteten 99 Spieler aus 33 Vereinen.