Weltmeister mit Weltrekord in Baden

Am Wochenende war die Österreichische Bahnengolf-Bundesliga mit der 1. Runde der Österreichischen Mannschaftsmeisterschaft zu Gast in Baden. Mit dabei auch die erst vor kurzer Zeit erfolgreichen Claudia Schuster (BGC Klaus) und Heinz Weber (Wiener ASVÖ Team), welche im August bei der Senioren-Weltmeisterschaft in Deutschland den Titel holten. Heinz Weber gelang es auch auf der Badener Anlage den Weltrekord über 18 Schläge (18 Bahnen) einzustellen.

Ergebnis der 1. Runde in Baden

Damen:

1. BGC Klaus415 Schläge/14 Punkte

2. MGC ASKÖ Herzogenburg401/12

3. Post SV Linz458/8

Herren:

1. Wiener ASVÖ Team541/10

2. MGC ASKÖ Herzogenburg548/8

3. BGC Wien561/6