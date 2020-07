Franz Michalski

Traiskirchens Basketball-Obmann Ernst Nemeth und Co. haben wieder eine konkrete Perspektive. Wenngleich bis zu einem geplanten Saisonstart im September/Oktober noch viele Fragen zu klären sind: Welche Sponsoren bleiben an Bord? Was passiert wirklich, wenn Akteure positiv getestet werden? Wie funktioniert das Contact Tracing der Zuseher in der Praxis?