Ein gebrauchter Nachmittag reichte, um der Saison der Traiskirchen Grasshoppers ein Ende zu setzen. Die Hoppers verloren in den Wildcard-Games in Attang-Puchheim recht sang- und klanglos mit 3:12 und 5:11. Das reicht in einer Best-of-Three-Serie aus, um rauszufliegen. „Ich habe mir das am Samstag in einer recht schlaflosen Nacht noch versucht zu erklären“, grübelte auch Hoppers-Mastermind Peter Feichtinger nach dem Ausscheiden: „Wir sind als Favorit, sogar als klarer Favorit, in die Spiele gegangen“, gehören die Athletics eigentlich zu den Lieblingsgegnern, aber nicht an diesem Nachmittag. Das größte Problem war, dass Traiskirchen seine Offense nicht ins Laufen brachte. „In allen Partien, die wir gewonnen haben, haben wir zumindest neun Runs gescort. In denen, wo wir acht oder weniger geschafft haben, haben wir verloren“, rechnet Feichtinger vor.

Die Defense bleibt der wunde Punkt

Dass Schlüsselspieler Tobias Kiefer nach der ersten Partie aus familiären Gründen fehlte, war am Ende eine Randnotiz, weil neben der stotterenden Offense die Defense die Achillesferse blieb. „Das ist ein Season-Problem“, weiß Feichtinger, wo es nun anzusetzen gilt. Für den Vizemeister des Vorjahres war der Halbfinaleinzug eigentlich so etwas wie die Mindestanforderung. Dass deswegen die gesamte Saison eine Enttäuschung ist, sieht Feichtinger nicht so: „Man muss an das letzte Jahr zurückdenken. Da hatten wir gegen die Wanderers im Viertelfinale im elften Inning einen Ball der fünf Zentimeter über den Zaun geht und haben gegen Dornbirn unsere historisch zwei besten Partie gespielt“, schlug das Pendel diesmal eben nicht auf die Seite der Traiskirchner aus.