Bundesliga: Konkurrenz wird kleiner,Traiskirchen überrascht

Das Hallentraining läuft schon auf Hochtouren. Mitte April starten die Traiskirchen Grasshoppers in die heimische Bundesliga, in der in der Off-Season kein Stein auf dem anderen blieb. „Dass sich Feldkirch zurückzieht, war erwartbar. Attnang kam völlig unerwartet“, war nicht nur Grasshoppers-Obmann Peter Feichtinger überrascht, dass sich der mehrfache Meister aus der Top-Liga zurückzog.

Damit spielen 2023 nur mehr sieben statt bisher neun Mannschaften in der Bundesliga. Das Division-System gehört der Vergangenheit an, es gibt nur mehr eine Gesamttabelle, in der die Top Vier nach 24 Spielen (jeder spielt viermal gegen jeden) ins Halbfinale (Best-of-Five) einzieht.

Die Flop Drei spielen danach noch sechs Spiele gegen die Meister der drei 2. Ligen. „Da wird es aber wahrscheinlich nicht um Auf- und Abstieg gehen“, weil viele Vereine nicht (mehr) die Strukturen für die Bundesliga haben.