Drei Siege aus fünf Partien hätte sich Grasshoppers-Obmann Peter Feichtinger gegen die Wiener Vereine Wanderers und Metrostars gewünscht. Zwei sind es schlussendlich geworden. Nach den beiden Pleiten gegen den Vorjahresmeister gewannen Tobias Werner (Bild) und Co. gegen die Wanderers die ersten beiden Spiele (16:13/13:3). Im letzten Match gab es ein 11:12.

„Die Ducks haben zweimal gewonnen. Die Ost-Division rückt damit noch einmal enger zusammen“, rechnet Feichtinger vor. Traiskirchen gewann bisher 12 seiner 16 Spiele, liegt damit hinter den Metrostars auf Platz drei, könnte am Wochenende theoretisch aber von den Diving Ducks verdrängt werden. Die Lokalrivalen treffen zweimal aufeinander: Freitag, 19 Uhr in Wr. Neustadt und Samstag, 14 Uhr in Traiskirchen. Auch die Wanderers sind mit ihrer 9:6-Bilanz noch in Schlagdistanz. Aus den Play-offs (nach 28 Runden) ist das Quartett nur mehr theoretisch zu verdrängen.

Interessiert verfolgte Feichtinger zuletzt das Transfergeschehen: „Imports müssen die Hälfte der Grunddurchgangsspiele spielen, um im Play-off dabei zu sein“, hatten die Vereine die letzte Chance am internationalen Markt zuzuschlagen. Das machten auch die Hoppers, holten den US-Amerikaner Abert Dominguez. „Der ist uns eher zugelaufen“, verrät Feichtinger, dass der frühere Schwechat-Spieler nach seinem Engagement-Ende in Ungarn auf Vereinssuche war. Gegen die Wanderers stellte er sich mit einem Homerun und einem Double ein. „In der Defensive gab es noch Abstimmungsprobleme, aber das wäre ein Wunder gewesen, hätte das aus dem Stand funktioniert.“ Bis Ende Juni könnte auch noch ein heimischer Pitcher anheuern.