Fiesta für die Hoppers

Der bisherige Saisonverlauf kam den Traiskirchen Grasshoppers spanisch vor. Nun soll ein Spanier das sportliche Rätsel lösen: Carlos Tuero (21) soll am morgigen Donnerstag in Österreich landen und bereits am Wochenende im Doubleheader gegen Attnang-Puchheim aufschlagen. „Ich kenne ihn selbst noch nicht. Er war einst Major League Prospect, dürfte auf einige MLB-Trainingscamps eingeladen worden sein“, berichtet Obmann Peter Feichtinger.

Offensive Waffe und defensive Stabilität

Zum Profi in den USA hat es bei Tuero nicht gereicht, für Österreichs Top-Liga sollte er allemal eine Verstärkung sein. In der Defensive soll der Import, der aktuell noch in der Nähe von Madrid lebt, im Middle Infield, also als Shortstop oder auf der Second Base, zum Einsatz kommen. „Dort soll er stabilisieren. Natürlich erwarten wir uns von Carlos auch offensiv einiges.“

Tuero war nicht der einzige Kandidat, den Traiskirchen nach einem mauen Saisonstart (5:8-Bilanz) auf dem Radar hatte. Einen Kanadier und einen Venzuelaner hatten die Hoppers noch auf der Shortlist: „Wir haben uns dann für die junge Variante entschieden.“