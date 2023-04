Grasshoppers starten als Außenseiter in die Saison

Werbung

Die Traiskirchen Grasshoppers starten mit einem Friday Night Game (19 Uhr) am Wiener Neustädter Ducksfield in die Bundesliga-Saison. Am Samstag (13 Uhr) gibt’s in Traiskirchen das Rückspiel. Mit der Vorbereitung zeigt sich Obmann Peter Feichtinger zufrieden: „Dennoch sind wir ein Außenseiter. Es gilt den Bogen zwischen den Routiniers und den 16-, 17-Jährigen zu spannen. Das Ziel ist trotzdem das Halbfinale, auch wenn es eher überraschend käme.“ Denn mit Tobias Kiefer pausiert der beste Spieler der letzten Jahre bis aus weiteres. Ihn soll Tobias Werner auf der Position des Shortstops ersetzen.

Dafür übernimmt Legionär Jacob Smith den Part als Catcher. „Er ist sehr ambitioniert, möchte ständig besser werden. Durch ihn wird die Intensität im Training nochmals gesteigert“, gibt Feichtinger Einblick. Nach längerem Hin und Her ist auch David Tongue wieder ein Grasshopper. „Die Formalitäten waren schwierig“, gesteht Feichtinger. Nun bekommt er aber einen Spieler in Top-Form und riesigem Selbstvertrauen. Tongue warf in Australien seine dortige Mannschaft nämlich gerade erst zum Meistertitel. „Ich glaube deshalb, dass er uns noch mehr weiterhelfen wird, als letztes Jahr“, vielleicht schon gegen die Ducks.“