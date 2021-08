Grasshoppers wollen ins Halbfinale

Dornbirn, Wiener Neustadt und die Vienna Metrostars, die in der Wildcard-Runde die Wanderers schlugen, sind bereits im Halbfinale. Am kommenden Wochenende wird der vierte Platz vergeben: Die Traiskirchen Grasshoppers gastieren bei den Attnang-Puchheim Athletics. „Wir sind die Favoriten, haben die letzten vier Spiele gewonnen“, weiß Obmann Peter Feichtinger, aber: „Es sind die Play-offs. Ich erwarte eine enge Partie.“ Wer zuerst zwei Spiele gewinnt, ist weiter. Im Idealfall könnte Traiskirchen die Sache bereits am Samstag erledigen (15/17.30 Uhr).

Im Österreicher-Duell ist Traiskirchen mit Werfer Tobias Kiefer Favorit. „Das Match der Import-Pitcher sehe ich auf Augenhöhe“, prognostiziert Feichtinger: „In einem dritten Spiel (Sonntag, 14 Uhr) würde es dann darauf ankommen, wer die größeren Reserven hat.“ Die Hoppers werden unabhängig vom Ausgang der Samstag-Partien in Oberösterreich übernachten: „Wir wollen dann aber am Abend schon was zu feiern haben und uns am Sonntag ein bisserl ausschlafen.“