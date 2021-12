Hoppers räumen ab

Die Saison verlief für die Traiskirchen Grasshoppers alles in allem enttäuschend. Dennoch: Bei den Individualauszeichnungen für die Saison räumten die Hoppers ab: Tobias Kiefer wurde, wie 2020, Most Valuable Player (MVP), also zum besten Spieler der Regular Season.

Ins Allstar-Team, gewählt von Vereinsvertretern und Publikum, schafften es fünf Traiskirchner: Tobias Kiefer (Pitcher), Tobias Werner (Catcher), Philip Brenner (First Base), Philipp Eckel (Third Base) und Heorhii Hvrytishvili (Outfield). Kiefer bekam auch den Preis als bester Werfer und Hvrytishvili als bester Schlagmann. Felix Lashnig erhielt den Golden Glove für die beste Defensiv-Leistung auf der Second Base, dieser wird nach statistischen Werten vergeben.

„Es ist mir eine große Ehre, und ich freue mich sehr meinen zweiten MVP erhalten zu dürfen“, meint Kiefer, die er wohl hauptsächlich für seine Leistung als Werfer bekam und deshalb mit seinem Catcher teilen möchte: „Ich würde die den MVP dieses Jahr gerne mit demjenigen teilen, der die Drecksarbeit übernimmt, und zwar Tobias Werner.“