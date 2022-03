Hoppers: Topfit durch den Winter

Topfit. Nomen est Omen. Im gleichnamigen Vöslauer Fitnessclub trainierten die Traiskirchner Grasshoppers über die Wintermonate. „In Vöslau hatten wir auch die Möglichkeit eine Tennishalle quasi in eine Baseball-Halle umzufunktionieren“, berichtet Obmann Peter Feichtinger: „Das klappt sehr gut.“

In den nächsten Tagen werden die Hoppers auf das Outdoor-Feld übersiedeln. „Damit wir uns wieder an die Distanzen gewöhnen. Mit den richtigen Distanzen zu trainieren ist indoor in Österreich nicht möglich.“

Eineinhalb Monate sind bis zum Start der Bundesliga-Saison noch Zeit.

„Wir können auch so ein vernünftiges Play-off-Ranking erreichen.“

Peter Feichtinger, Obmann der Traiskirchen Grasshoppers über die Suche nach Legionären. Stress haben die Traiskirchner keinen.

Am 16. April startet Traiskirchen zu Hause gegen Schwechat, will ab dann die verkorkste Vorsaison vergessen machen, die mit dem jähen Scheitern in der ersten Play-off-Runde endete. Bis zum Saisonauftakt suchen die Hoppers noch nach Legionären.

„Wir haben damit aber keinen Riesenstress. Wir können auch so ein vernünftiges Play-off-Ranking erreichen“, vertraut Feichtinger auf die Stärke von Tobias Kiefer, Philipp Eckel und Co.