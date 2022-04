Im Sand versunken: Abbruch bei Traiskirchen Grasshoppers

Werbung

Grasshoppers-Obmann Peter Feichtinger dachte, im Baseball schon alles erlebt zu haben, und dann passiert so etwas: Beim ersten Spiel am nagelneuen Schwechater Feld versanken die Werfer im Sand, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Wurfhügel war instabil. Die Schiedsrichter brachen das Match noch während des ersten Innings ab.

„Der Mound besteht nicht nur aus Sand, sondern auch aus stabilisierenden Elementen, wie zum Beispiel Lehm“, erklärt Traiskirchens Vereinschef: „Das hat hier aber offensichtlich gefehlt. Die Verletzungsgefahr war groß. Das ist, als wenn man auf einem gefrorenen Platz Fußball spielt.“ Wie die Partie nun gewertet wird, ist offen. Bei der Liga laufen die Telefone heiß. Derzeit wird eruiert, ob es schon einmal einen Präzedenzfall gab. „Mir ist keiner bekannt“, sagt Feichtinger.

Eine Neuaustragung ist ebenso möglich, wie eine Strafverifizierung. Der wohl entscheidende Punkt: Kann den Blue Bats Fahrlässigkeit vorgeworfen werden? Unwahrscheinlich, da der Platz eine Woche zuvor von der technischen Kommission als gut befunden wurde. „Deshalb rechne ich auch eher mit einer Neuaustragung.“

Peter Feichtinger über den Schwechater Wurfhügel

Alles in bester Ordnung war tags zuvor in Traiskirchen, sowohl von der Konsistenz des Wurfhügels, als auch vom Ergebnis. Die Hoppers gewannen ihr Heimspiel gegen die Schwechater mit 14:10, machten es dabei spannender als unbedingt nötig. Zwischenzeitlich hatten sie bereits mit 14:5 geführt. „Ein typisches erstes Saisonspiel. Unterm Strich war es eine solide Startleistung.“ Am Samstag geht es in Wien (13/15.30 Uhr) mit einem Doubleheader gegen die Metrostars weiter. Der Rekordmeister ist der Angstgegner der Traiskirchner, besiegte die Hoppers auch in der Finalserie 2020.