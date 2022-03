Mit Gedanken bei Georgii

In den letzten beiden Jahren war Georgii Hrytishvili einer der besten Imports der heimischen Bundesliga. Jetzt sitzt der Ex-Grasshopper mit seiner Familie in Kirowohrad, nahe Kiew.

„Wir sind oft in Kontakt“, erzählt Traiskirchens Obmann Peter Feichtinger: „Das Kriegsgeschehen rückt von Tag zu Tag näher, so wie man es auch aus der Kriegsberichterstattung weiß“, sind die Hoppers in Gedanken bei ihrem Ex-Kollegen.

In der Heimat beginnen in den kommenden Tagen die Outdoor-Trainings.

An den ersten beiden April-Wochenenden geht‘s im niederösterreichischen Cup gegen Wr. Neustadt, Stockerau und Schwechat. Der Ligastart erfolgt zu Hause am 16. April gegen Schwechat. Wohl noch ohne Legionär: „Mit einem Kandidaten sind wir sehr weit, aber der wird wohl erst ab Mai spielen.“