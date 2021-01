Der Staatsmeistertitel blieb den Traiskirchen Grasshoppers in der Finalserie gegen die Vienna Metrostars 2020 noch verwehrt. Bei den Saisonauszeichnungen der Liga gab es an den Hoppers aber keinen Weg vorbei. Tobias Kiefer erhielt Awards in fünf Kategorien: Der 19-Jährige ist der beste Spieler der regulären Saison und der Play-offs, bekommt den Golden Glove als bester Shortstop der Liga und steht als Pitcher und Shortstop im Allstar-Team. Die NÖN bat den besten Spieler der abgelaufenen Saison zum Gespräch.

NÖN: Welche Bedeutung haben die Awards für Sie?

Tobias Kiefer: Sie zeigen, dass ich stolz auf eine eigene erbrachte Leistung sein kann. Aber um einen Award zu gewinnen, braucht es das ganze Team, um einen Award gewinnen zu können. Wir haben alle unsere Leistung gebracht.

Die Grasshoppers haben 2020 mit Silber ihre erste Bundesliga-Medaille geholt. Was war anders, als die Jahre zuvor?

Kiefer: Wir haben meiner Meinung nach nie schlechte Leistungen gebracht. Wir waren immer gut dabei, aber es haben immer ein, zwei Puzzlestücke gefehlt. Die Neuzugänge Tobias Werner, Philipp Brenner und Felix Lahsnig haben sich sehr gut in unser allgemeines Bild gefügt. Die Teamchemie und das Zusammenspiel haben einfach sehr gut funktioniert.

„Ich will mich nicht zufriedengeben, weil ich einmal die Awards gewonnen habe.“Traiskirchens Tobias Kiefer hat im Ö-Baseball noch einiges vor, bevor dann vielleicht der internationale Angriff folgt.

Ein wichtiges Puzzlestück waren natürlich auch Sie. Jetzt haben Sie alle Individualauszeichnungen bekommen, die Sie gewinnen konnten. Was können Sie im österreichischen Baseball überhaupt noch erreichen?

Kiefer: Natürlich den Staatsmeistertitel. Und ich will mich jetzt nicht zufriedengeben, weil ich einmal die Awards gewonnen habe. Ich will es noch einmal machen und allen beweisen, dass das kein Zufall war.

Dass heißt, Sie werden noch ein weiteres Jahr für die Grasshoppers spielen?

Kiefer: Die höchste Priorität in meinem Leben hat aktuell, dass ich die Schule fertigmache. Ich bin im Maturajahr. Danach möchte ich zum Heeressport. Wie ich mir mein Leben danach genau einteile, habe ich noch nicht geplant.

Aber Baseball wird doch sicher eine Rolle spielen?

Kiefer: Ich spiele elf Jahre Baseball und so lange der Spaß erhalten bleibt auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das in naher Zukunft ändert. Ich will mir aber noch alle Karten offenlassen.

Was sind die Optionen zu Baseball-Profi?

Kiefer: Ein Studium in Richtung Sport. Physiotherapie interessiert mich auch sehr. Meine Eltern sind auch beide selbstständige Personal-Trainer. Meine Mutter macht etwa Pilates-Einheiten. Mein Vater Lauf- und Schwimmtrainings. Also Sport wird bei mir sicher weiter eine große Rolle spielen.

Mit ihren Leistungen am Baseball-Feld sind Sie mittlerweile jedenfalls ein international gefragter Mann, auch an US-Colleges...

Kiefer: Für andere Leute ist es natürlich einfacher, zu sagen, Tobi, mache das und das. Wenn ich mich selbst stresse, wird es nur schwieriger. Ich weiß auch nicht, was in zwei Jahren ist. Ich weiß aber, dass jeder das Beste für mich möchte. Vor allem bei den Grasshoppers und mir dort keiner böse ist, wenn ich im Ausland spiele.

Basketballer Jakob Pöltl schaffte es von Traiskirchen in die NBA. Es gibt aber noch keinen Österreicher in der US-amerikanischen Major League Baseball. Manche Experten sagen, wenn es einer schafft, dann Sie. Macht das Druck oder ist das eine Ehre?

Kiefer: Es ist in erster Linie eine Ehre, wenn mein Name da genannt wird. Ich will mir aber sicher nicht den Druck machen, irgendwas erzwingen zu müssen. Das ist schlecht für mich. Aber ein bisserl Druck ist schon okay, weil es ja auch Motivation bringt.

In welchen Bereichen müssen Sie Ihr Spiel noch verbessern?

Kiefer: Nur weil man die Awards gewinnt, heißt es nicht, dass man der perfekte Athlet ist. Ich muss auch noch an meinem Kopf arbeiten. Es fällt mir manchmal schwer, fokussiert zu bleiben. Ich drifte relativ leicht ab. Außerdem bin sehr hart zu mir selber, was nicht immer schlecht ist, aber ich sollte mir auch selbst hin und wieder ein Kompliment machen.

Zu Ihren Stärken zählt hingegen, dass Sie als sehr fleißiger Trainierer gelten. Warum fällt Ihnen das Training scheinbar immer so leicht?

Kiefer: Ich habe immer den Sinn dahinter im Blick. Das Spielen macht ja am meisten Spaß, wenn man gewinnt. Und da gehört eben auch Athletik und Beweglichkeit dazu. Ich bin seit fünf Jahren in der Baseball Academy, da trainieren wir vor der Schule und nach der Schule. Es ist schon zu Routine geworden, ich glaube, das macht es einfacher.