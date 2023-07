Traiskirchen Grasshoppers bleiben in der Krise

Der Vergleich am Mittwoch zwischen den Schwechat Blue Bats und den Traiskirchen Grasshoppers war das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Teams in der laufenden Saison. Die Heimmannschaft kam gegen David Tongue auch sehr gut ins Spiel, ging im ersten Inning in Führung. Im dritten Abschnitt drehten die Gäste zwischenzeitlich die Partie, ein Homerun von Jacob Smith sorgte für das 2:1. Im fünften Inning stellten sich Blue Bats auf Tongue ein, machten vier Runs – Highlight war ein 2-RBI-Double von Philipp Brenner, der früher in dieser Saison noch bei Traiskirchen spielte. Die Schwechat-Offensive nahm dann Fahrt auf, legte sechs Runs nach – Tongue war zu diesem Zeitpunkt bereits getauscht, Maximilian Müller übernahm. Traiskirchen gab aber trotz 2:11-Rückstands nicht auf, kämpfte sich nochmals heran und erzwang das neunte Inning. Dort haderten beide Teams mit dem Einbruch der Dunkelheit – aber bei Bases-Loaded und einem Out gelang den Blue Bats dann doch das Game-Ending-Double-Play und sie machten den Sack zu - 9:11-Niederlage für die Hoppers.

Nachdem sich Dornbirn zuletzt drei Mal mit einem Split begnügen musste, holten sie am Samstag gleich drei wichtige Siege im Rennen um die Top-4. Das erste Spiel der Indians gegen Traiskirchen verlief zunächst sehr ausgeglichen. Die beiden Pitcher Ryan Rupp und Markus Trimmel zeigten gute Leistungen, nach vier Innings stand es 2:2. Doch wie so oft in dieser Saison machte sich der Tabellenletzte in einer Schwäche-phase alles zunichte. Die Hausherren verbuchten im fünften Inning sieben Runs und zo-gen auf 9:2 davon. Fünf weitere Runs im sechsten Inning bedeuteten die endgültige Entscheidung, es blieb nach sieben Innings beim 14:2-Erfolg nach Mercy Rule.

Traiskirchen zieht noch zweimal den Kürzeren

Neben dem regulären Doubleheader musste zudem eine Import-Partie aus dem Aufei-enandertreffen in Traiskirchen fertiggespielt werden - wegen einsetzender Dunkelheit wurde diese Begegnung am 29. April abgebrochen. Eineinhalb Innings waren noch aus-ständig, die Indians hatten somit am Samstag zu Beginn eine 9:6-Führung inne. Zwar verkürzten die Grasshoppers gleich auf 9:7, doch mit zwei Runs brachten die Vorarlber-ger auch dieses Spiel ins Trockene – Endstand 11:7.

In der dritten Partie erwischten die Indians den besseren Start und lagen nach vier In-nings mit 6:1 voran. Danach fand Traiskirchen-Pitcher David Tongue besser zu seinem Spiel. Auf Seiten der Gastgeber lieferte Shotaro Usui, der auch einen Homerun schlug, eine sehr starke Leistung ab. Zwar kamen die Gäste kurzfristig noch einmal heran, doch Reliever Kruno Gojkovic ließ nichts mehr anbrennen. Mit einem 8:4-Erfolg setzten die Indians ihren Aufwärtstrend fort und sicherten sich zumindest vorerst Rang vier. Sie überholten damit den spielfreien Lokalrivalen aus Hard.