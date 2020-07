Die Vienna Metrostars bleiben der Angstgegner der Traiskirchen Grasshoppers. Beim Doubleheader am Hoppersfield brachten die Bundeshauptstädter keine Geschenke mit. Das erste Match wippte hin und her, ehe die Metrostars beim Stand von 7:7 davonzogen, schlussendlich mit 14:7 gewannen. Noch eindeutiger war die zweite Partie. Die Wiener lagen zwischenzeitlich mit 10:0 voran, ein vorzeitiges Ende aufgrund der Mercy Rule stand im Raum, doch die Hoppers betrieben noch Schadensbegrenzung, angesichts der 6:15-Niederlage aber ein schwacher Trost.

Nach drei Pleiten in Serie müssen die Hoppers wieder in die Spur finden. Freitag (19 Uhr) geht es auswärts gegen die Wanderers. Am Samstag (14 Uhr) folgt das Retourmatch in Traiskirchen.