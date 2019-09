Die Traiskirchen Grasshoppers spielten auf der Wiener Spenadlwiese das erste Play-off ihrer Vereinsgeschichte. Und die Hoppers schlugen sich gegen die Vienna Wanderers mehr als wacker, waren bei dem ersten beiden Spielen am Samstag dem Halbfinale ganz nahe. „Da war keiner nervös. Das erste Spiel war richtig eng“, drückte Manager Jan Rieger die Daumen und das Daumendrücken half. Traiskirchen siegte 9:7 und rechnete sich im Import-Pitching-Match leichte Vorteile aus.

Miguel Bastidas und Rückkehrer Madison Beaird machten ihre Sache ausgezeichnet, das einzige Problem: Der Wiener Fabian Hirnschal machte seine Sache noch besser. „Wenn du in einer Partie nur einen Run scorst, gewinnst du in den meisten Fällen nicht mehr“, ist sich Rieger nach der 1:3-Niederlage bewusst.

Beim Stand von 1:1 in der Serie musste am Sonntag ein Entscheidungsspiel her und für dieses hatten die Traiskirchner ganz schlechte Karte, weil die Wiener über die größere Dichte verfügen. Die Wanderers dominierten die Begegnung, gingen bereits nach sieben Innings als 10:0-Sieger vom Feld. „Wir hätten die Serie am Samstag entscheiden müssen, das zweite Spiel war eigentlich leicht auf unserer Seite“, skizziert Rieger, der trotz des Ausscheidens zufrieden resümierte. „Für uns war das alles andere als ein Negativerlebnis. Im ersten Jahr in der Liga haben wir überlebt, im zweiten die Play-offs knapp verpasst, heuer haben wir die Play-offs erreicht und wären fast weiter gekommen.“

Für die meisten Hoppers ist die Saison nun beendet – für Tobias Kiefer und Philipp Eckel noch nicht. Denn das Traiskirchner Duo kämpft mit Team Austria bei der A-Europameisterschaft in Deutschland um einen Platz im Mittelfeld. Kiefer unterbricht dafür sogar sein Auslandsjahr in den USA. „Er ist am Sonntagabend in Schwechat gelandet“, erzählt Rieger: „Uns wäre natürlich der Freitag lieber gewesen und wir hätten ihn in den Play-offs gehabt. Aber da geht es um die Entwicklung eines 17-Jährigen, da ist alles andere sekundär“, so Rieger.