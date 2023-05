Baseball Traiskirchen Grasshoppers müssen sich Hard zweimal geschlagen geben

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Philipp Brenner und die Grasshoppers erlebten gegen Hard einen gebrauchten Tag. Foto: Manfred Szeiber

T raiskirchen legte in Spiel eins zwar einen Traumstart hin, am Ende gewannen die Vorarlberger die Partie aber deutlich und legten in der zweiten Begegnung nach.