Traiskirchen Grasshoppers unterliegen Dornbirn mit 18:19

Im ersten Spiel sah es zunächst nach einer klaren Angelegenheit für die Dornbirn Indi-ans aus. Nach fünf Innings führten die Gäste aus Vorarlberg bereits mit 8:0. Nachdem Dornbirn Indians Pitcher Ryan Rupp, der bis zu diesem Zeitpunkt stark aufspielte, die Kräfte verließen und er fünf Runs zu Beginn des sechsten Innings hinnehmen musste, wurde dieser von Maximilian Luger ersetzt. Doch dieser konnte die Kontrolle über die Begegnung nicht mehr zurückholen. Die Grasshoppers glichen binnen eines Innings auf 8:8 aus. Die Indians versuchten es in weiterer Folge mit Moritz Riedmann, Marcel Jäger und Mike Boateng am Mound, die allesamt nicht ihren Rhythmus fanden. So gelang es den Traiskirchnern zwischenzeitlich gar mit 12:8 in Führung zu gehen. In der Offensive gelangen den Vorarlbergern aber immer wieder wichtige Hits, so auch im finalen Inning, in dem sie neun Runs aufs Scoreboard brachten – ihr Gegenüber immerhin deren sechs, allerdings um einen zu wenig, um die Gäste ins Extra-Inning zu zwingen. Die In-dians setzten sich schließlich mit 19:18 im ersten Spiel durch. Die Wertung der Hits in diesem „Roller-Coaster-Game“ entschieden die Indians aber deutlich mit 16:5 für sich.

Zweites Spiel wird abgebrochen

Die Dornbirn Indians starteten auch erfolgreicher in das zweite Spiel des Tages und er-spielten sich bis zum fünften Inning eine 4:1 Führung. Philipp Brenner schlug zum Start des sechsten Innings einen Homerun für die Grasshoppers und leitete damit einen star-ken Abschnitt aus Sicht der Gastgeber ein, die in diesem Inning fünf Runs verbuchten und damit die Führung übernahmen. Während die Offensive der Indians in jedem weite-ren gespielten Inning noch scoren konnte, kamen die Grasshoppers nicht mehr gegen die Defensive der Indians an. Nach siebeneinhalb gespielten Innings musste das Spiel beim Stand von 9:6 für die Indians wegen Dunkelheit abgebrochen werden. Die fehlen-den eineinhalb Innings werden voraussichtlich am 15. Juli vor dem Doubleheader in Dornbirn nachgespielt.