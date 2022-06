Traiskirchens Hüpfer Richtung Viertelfinale

Werbung

Traiskirchens Baseballer kommen weiter nicht so richtig in Fahrt. Gegen Attnang-Puchheim gab es Sieg und Niederlage. Eine Ausbeute, mit der Obmann Peter Feichtinger leben konnte: „Wir sind zwei Siege vor den Metrostars und den Blue Bats. Feldkirch ist vier Siege hinter uns. Wir sind jetzt in einer guten Position, dass wir den Platz vermeiden.“

Acht der neun Mannschaften schaffen nach dem Ende des Grunddurchgangs ja den Einzug ins Viertelfinale. Gegen Attnang warf Tobias Kiefer das komplette Match durch, ließ nur einen Run zu: „Das ist schon eine ordentliche Belastung. Er nimmt jetzt im Training etwas Gas raus, um dann gegen Feldkirch bereit zu sein.“ Im zweiten Spiel agierten die Hoppers wieder einmal zu fehleranfällig. Die Athletics siegten mit 7:2. „Unterm Strich geht der Split in Ordnung“, meint Feichtinger.

Am Samstag geht es auswärts zum Auswärtsdoppel nach Feldkirch. Zwei Siege und das Play-off-Ticket ist wohl endgültig eingesackt. Vorsicht ist aber geboten: Die Cardinals holten am Wochenende gegen Meister Wiener Neustadt den zweiten Saisonsieg.