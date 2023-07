Zum Abschluss der Seuchensaison gewinnt Traiskirchen gegen den Meister

Eine durchwachsene Saison endet für die Traiskirchen Grasshoppers am siebenten und letzten Platz der Bundesliga-Tabelle. Das stand bereits vor der letzten Doppelrunde des Grunddurchgangs fest. Zumindest verbuchten die Hoppers zum Abschluss noch ein kleines Erfolgserlebnis. Am Freitagabend setzten sich die Traiskirchner gegen den amtierenden Meister Vienna Wanderers mit 4:1 durch und leisteten damit Schützenhilfe für Lokalrivalen Wiener Neustadt, die Diving Ducks gehen somit als Nummer eins in die Play-offs, in denen auch die Wanderers, die Metrostars und Dornbirn stehen.

Am Samstag rückten die Wiener das Kräfteverhältnis aber wieder zurück. Die Wanderers schickten Traiskirchen mit einem klaren 13:2 vom Feld.