2020 hätten die Traiskirchen Lions wohl gegen den Abstieg aus der Superliga gespielt. Bekanntlich alles reine Theorie, denn die Folgen der Corona-Pandemie hält die meisten Sportarten weiter in Atem. Die Planungen für einen Re-Start im Herbst laufen langsam an, dennoch ist noch einmal Zeit, um in den Geschichtsbüchern zu blättern, schlägt man da die Saison 1999/2000 auf, stößt man auf eine Erfolgsstory der Traiskirchen Lions, die in dieser Saison das Double und den größten Erfolg der Vereinsgeschichte verbuchten.

Erstes Highlight: Neue Heimat im Lions Dome

Am Anfang der Saison stand eine Eröffnung. Traiskirchens Basketballer übersiedelten in den mittlerweile legendären Lions Dome. Bis dahin hieß der zweifache Österreichische Meister UKJ Möllersdorf. Seitdem UKJ Basketballclub Möllersdorf Arkadia Traiskirchen – Kurzform UBM Arkadia Traiskirchen Lions. „Es herrschte eine unglaubliche Aufbruchstimmung“, erinnert sich der damalige Traiskirchen-Mastermind Helmut Niederhofer.

„Seine Spielart war bis dahin in Österreich nicht da gewesen.“ Helmut Niederhofer über Winterneuzugang Ron Riley, der Traiskirchen zum Titel im Jahr 2000 trug.

Nach den Titeln 1991 und 1994 waren die sportlichen Erfolge in Traiskirchen rar. Sankt Pölten holte sich fünfmal in Folge den Meistertitel. Mit Kapfenberg, die damals noch Bears und nicht wie heute Bulls hießen, und Oberwart waren zwei weitere Schwergewichte am Court. „Die Liga war damals ziemlich stark“, blickt Niederhofer zurück. Traiskirchen setzte auf der Trainerbank auf den 40-jährigen Charles Payton. Am Platz standen Traiskirchner Legenden wie Lucas Hajda, Markus Fritz oder Hannes Lutz, so wie die Legionäre Oto Maticky, Sean McCaw, und Dominic Ellison. Doch zunächst rangierten die Lions nur im guten Mittelfeld.

Der Wendepunkt kam, als McCaw, der eine Steirerin heiratete, Österreicher wurde. Somit wurde ein weiterer Platz für einen Legionär frei. Die Wahl fiel auf Ron Riley. Der 26-jährige war ein wahrer Glücksgriff. „Sein erstes Match habe ich gar nicht gesehen, weil ich auf Kur war. Meine Frau hat mich angerufen, wie gut er gespielt hat“, schmunzelt Niederhofer.

Riley war dann auch beim Cup Final Four in der Wiener Neustädter Arena Nova mit 49 Punkten das Um- und Auf. Das Finale gegen Kapfenberg überschattete aber ein Horrorfoul an Ellison. Was folgte? Ein Ausschluss für den Kapfenberger Ami, der auch von den Bears gefeuert wurde. Und ein Ausschluss für McCaw, der den Kapfenberger nach dem Foul zu stellen versuchte. „Ellison wollte unbedingt weiterspielen“, erzählt Niederhofer. Doch auch für Ellison, der eine Gehirnerschütterung erlitt, war die Partie zu Ende. Für seine Lions war der Schocker aber die Initialzündung. Traiskirchen siegte klar mit 87:66 – der zweite Cupsieg der Vereinsgeschichte.

In der Meisterschaft dauerte es aber noch, bis Traiskirchen auf Touren kam. Als Vierter ging es in die Play-offs. Im Viertelfinale eliminierten Hajda und Co. NÖ-Rivalen Sankt Pölten mit 3:0, im Halbfinale bekam Oberwart ebenso keinen Sieg ab (3:0). Und im Endspiel wartete erneut Kapfenberg. Die Steirer sollten danach viermal in Folge die Meistertrophäe holen, doch im Jahr 2000 hatten auch sie gegen Traiskirchen keine Chance. Die Lions holten die Finalserie mit 3:1 in den Lions Dome.

„Ende Jänner war es schon absehbar. Das es ein Durchmarsch wird“, hatte Niederhofer früh ein gutes Gefühl, weil Riley einfach der beste Spieler der Saison war: „Er hatte eine herausragende Athletik. Seine Spielart war bis dahin in Österreich nicht da gewesen“, schwärmt Niederhofer, dem von der Finalserie vor allem die bummvolle Heimhalle während der Finalserie wird Niederhofer nie vergessen: „Wir mussten den Lions Dome eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn sperren, weil kein Platz mehr frei war.“

Der Meistertitel 2000 ist übrigens bis heute die letzte Finalteilnahme der Traiskirchner. 2001 folgte mit dem erneuten Cupsieg der bis heute letzte Titel. Bis 2017 war Niederhofer als Obmann und später als Sportlicher Leiter im Lions Dome aktiv. Insgesamt arbeitete er 46 Jahre in verschiedenen Funktionen für den Club. „Ein Jahr habe ich das Geschehen fast gar nicht verfolgt, mittlerweile bin ich wieder in regelmäßigen Abständen bei den Heimspielen“, skizziert Niederhofer sein heutiges Verhältnis zu den Lions. Die offiziellen Aufgaben sind im Jahr 2020 aber andere. Seit gut zwölf Monaten ist Niederhofer nämlich Präsident des blau/gelben Basketballverbands. „Ich bin gebeten worden, dass ich das mache. Es ist super nett und macht Spaß, aber mit den Herausforderungen und dem Aufwand als Funktionär in der höchsten Spielklasse nicht vergleichbar“, schildert Niederhofer, der wie alle Sportbegeisterten hofft, dass der Spielbetrieb im Herbst planmäßig vonstattengeht.