32 Punkte: Demarcus Demonia besticht bei klarem Sieg von Traiskirchen

Wenn die Traiskirchen Lions in dieser Saison gewinnen, dann wird es ein Schützenfest. Das war so bei den Liga-Siegen gegen Fürstenfeld und Eisenstadt, als auch im Cup gegen Klagenfurt. Und auch beim vierten Saisonsieg der Löwen hatten die Vienna Timberwolves unterm Strich keine Chance. Die Wiener legten im ersten Viertel zwar immer wieder vor, konnten sich aber nie weiter auf als +3 absetzen. Nach knapp sieben Minuten sorgte Davon Clare mit einem Dreier zum 14:11 für die erste Führung der Gäste.

Traiskirchen gab die Führung danach nicht mehr aus der Hand, ging mit einem 22:18 in die erste Viertelpause. Zu Beginn des zweiten Abschnitts war zunähst alles in Richtung der Lions. Der an diesem Tag überragende US-Guard Demarcus Demonia sorgte in Spielminute 13 für die erste zweistellige Führung (31:20). Zwischendurch hatten die Gäste zwölf Punkte Guthaben, mit einem 4:0-Lauf vor der Pause robbten sich die Bundeshauptstädter bis zur Halbzeit aber noch auf 35:43 heran.

Traiskirchen legt noch einmal zu

Noch war keine Entscheidung gefallen, aber wie schon gegen Eisenstadt starteten die Mijanovic-Mannen in Viertel Nummer drei den Turbo. Edgars Lasenbergs erhöhte mit fünf Punkten in zwei Versuchen gleich nach Wiederbeginn auf +13. Der Lette lief auch danach richtig heiß, mit seinem Dreier zum 57:39 stellte er die Weichen endgültig auf Sieg. Demonia baute den Vorsprung mit einem Dunk dann erstmals auf +20 aus (47:68).

Mit 70:48 ging es ins letzte Viertel. In den letzten zehn Minuten plätscherte das Spiel vor sich, mit leichten Vorteilen für die Traiskirchner, die keinen Lauf der Wiener zuließen und auch das vierte Viertel mit +4 für sich entschied. Der Gesamtscore nach 40 Minuten lautete somit 87:61. Herausragend bei den Lions: Wie bereits erwähnt Demarcus Demonia, der 32 Punkte scorte - eine Bestmarke in der heurigen Superliga-Saison. Aber auch Davon Clare, der mit 17 Punkten und 12 Rebounds ein Double-Double verbuchte. Aufseiten der Wiener bestach Ziga Fifolt. Der beste Rebounder der Liga pflückte 19 Abpraller, änderte aber nichts daran, dass Traiskirchen auch die Rebound-Statistik mit 46:41 gewann.

Mit dem dritten Sieg im fünften Superliga-Spiel sind die Lions am Weg zum anvisierten Top-Sechs-Platz im Soll. Weiter geht es am Sonntag (17.30 Uhr) zuhause gegen die Oberwart Gunners. Die Südburgenländer unterlagen zu Allerheiligen überraschend in Graz mit 71:83.

Statistik zum Spiel

VIENNA TIMBERWOLVES - TRAISKIRCHEN 61:87 (18:22, 35:43, 48:70, 61:87).

Timberwolves: Fifolt (21 Punkte/19 Rebounds), Schmit (10/1), Szkutta (9/2), Wlasak (9/1), John (6/1), Kuchar (4/1), Kuresevic (2/3), D'Angelo (0/7), Karian (0/1), Konzet (0/1), Onyemaechi (0/0), Emiohe (0/0).

Lions: Demonia (32/8), Clare (17/12), Lasenbergs (16/2), Lawrenc (6/5), Ndukwe (6/0), Kostic (5/1), Vay (3/8), Kühteubl (2/3), Schuecker (0/1), Winkler (0/0), Hofstädter (0/0); Leitner.