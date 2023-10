65:83! Traiskirchen Lions kassieren gegen Wels ein Brett

Wels - Traiskirchen 83:65. Nach der klaren Niederlage vergangene Woche gegen den BC Vienna wollten sich die Lions in der Messestadt rehabilitieren. Das gelang zunächst auch. Das Spiel war in den ersten Minuten sehr umkämpft. Traiskirchen ging sogar mit einer hauchzarten Zwei-Punkte-Führung in die erste Viertelpause. Doch Mitte des zweiten Durchgangs rissen die Oberösterreicher das Spiel an sich und schossen sich mit einem Lauf noch einen recht komfortablen 43:34-Polster zur Pause heraus.

In Viertel Nummer drei begegneten sich beide Mannschaften wieder auf Augenhöhe. Traiskirchen schaffte es allerdings nicht den Rückstand zu dezimieren, ging mit einem Neun-Punkte-Rückstand ins Schlussviertel und dort waren es erneut die Flyers die zulegen sollten. Die Gäste brachten nur mehr zwölf Zähler (wie in Viertel zwei) auf die Anzeigetafel. Somit gewann Wels das Match schlussendlich deutlich mit 18 Punkten Unterschied.

Den Unterschied machte schlussendlich die Reboundstatistik, die Wels klar dominierte. Unglaubliche 18 Offensivrebounds pflückten die Hausherren an diesem Tag, bekamen so zahlreiche Chancen aus zweiten Würfen. Bei Traiskirchen standen hingegen nur zwei Offensivrebounds in der Statistik.

Stimmen zum Spiel

Christian von Fintel, Spieler Flyers: „Ich bin sehr stolz auf jeden Einzelnen der Mannschaft, es war eine herausragende Leistung heute. Besonders hervorheben will ich aber Chris Ferguson, der einen riesigen Impact im Spiel hat, auch wenn man das vielleicht nicht bei den Punkten oder in der Statistik sieht. Wir vertrauen einfach einander und ich freue mich, dass wir dieses Heimspiel gewonnen haben, vor der Kulisse macht es extra Spaß.“

Sebastian Waser, Coach Flyers: „Gratulation an meine Mannschaft, wir haben den Gameplan von Anfang an gut umgesetzt und glaube auch in der Höhe verdient gewonnen.“

Radomir Mijanovic, Coach Lions: „Wir haben zwei Viertel gut gespielt, aber das war nicht genug um zu gewinnen. Wels hat das Spiel verdient gewonnen.“

Beste Scorer: Radii Caisin 23, Dejan Kovacevic 16, Renato Poljak 13 bzw. Demarcus Demonia 24, Aleksej Kostic 10, Edgars Lasenbergs 9.