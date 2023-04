Aleksej Kostic: Vom Talent zum Leadertyp

Werbung

Es gibt Nachwuchshoffnungen mit vielversprechenden Ansätzen und es gibt Nachwuchshoffnungen mit dem Potenzial ein außergewöhnlicher Spieler zu werden. Aleksej Kostic ist so jemand. Der 17-Jährige schaffte in dieser Saison seinen Durchbruch. Der Rohdiamant ist geschliffen. 34 Punkte in einem wichtigen Spiel, wie zuletzt gegen Fürstenfeld: Das macht kein Talent, das macht ein Führungsspieler. „Ich habe mehr Selbstvertrauen. Ich bin im Profi-Basketball angekommen und habe mich in der Defense verbessert“, stellt Kostic fest: „Ich glaube, man sieht die Entwicklung. Ich habe jetzt eine größere Rolle als zu Saisonbeginn, aber ich muss weiterarbeiten, darf nicht zufrieden sein, muss immer mehr wollen“, bleibt der Pfaffstättner demütig, träumt noch nicht vom großen Sprung.

Das Ausland als großes Ziel, aber nicht sofort

Der 1,92 Meter große Guard will auch kommende Saison für die Traiskirchner Löwen spielen: „Ich würde gerne noch hier bleiben. Langfristig ist es aber natürlich mein Ziel, Basketball auf noch höherem Niveau zu spielen.“ Das US-College wäre eine Option. Mehr reizen den Sohn von Ex-Lions-Coach Zoran Kostic die europäischen Top-Ligen.

Ob er dort Fuß fassen kann? Möglich ist es auf alle Fälle, ist Lions-Geschäftsführer Paul Handler überzeugt: „Aleks weiß aber auch selbst, dass es für die große Karriere nicht nur Talent und Willen braucht, sondern auch ein bisschen Glück.“