Traiskirchens Löwen am Boden der Realität gelandet

Traiskirchen schoss in der ersten Runde Fürstenfeld aus der Halle. Eine Woche später sind die Lions schon wieder am Boden der Realität. BC Vienna machte von Beginn an einen Klassenunterschied deutlich. Der Vorjahresfinalist führte nach dem ersten Viertel bereits mit 27:15. Eine Traiskirchner Aufholjagd blieb danach allenfalls in den Kinderschuhen stecken.

Die 69:83-Niederlage zeigt, dass zu den Top-Mannschaften der Superliga doch noch etwas fehlt. Das kommt jetzt nicht überraschend, der Abstand war für den Geschmack der Löwen aber doch zu groß. „Leider haben wir nicht die Konzentration für 40 Minuten gehabt. Wir waren im ersten Viertel nicht da und Vienna ist ein super Team. Wir müssen uns verbessern für die nächste Woche“, hakt Routinier Fabricio Vay die Pleite schon wieder ab, richtet den Fokus auf die Samstag-Partie in Wels.

Ähnlich argumentiert Headcoach Radomir Mijanovic: „ Sie haben sehr gut vom Dreier getroffen, es waren zehn getroffene Dreier in der ersten Halbzeit, danach war es sehr schwer zurückzukommen. Wir sind auf das nächste Spiel fokussiert.“

Die Welser holten am Wochenende ihren ersten Sieg (86:82 in Eisenstadt) und sind am Papier wohl leicht über die Lions zu stellen.