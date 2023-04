Badener Black Jacks vor Finaleinzug

Die Baden Black Jacks erspielten sich mit einem Auswärtssieg in Traiskirchen den ersten Matchball. Danach sah es zu Beginn der Partie nicht aus. Die Gäste brauchten, um die Defense in die Gänge zu bringen. Die Lions bekamen zu viele offene Dreipunkt-Würfe.

Eine komfortable Führung erspielten sich die Traiskirchner allerdings nicht. Mit Fortdauer der ersten Hälfte verteidigten die Badener konsequenter, verbuchten dazu den ein oder anderen Steal. Die Lions konnten in dieser Phase nicht mehr mithalten, handelten sich so einen Zehn-Punkte-Rückstand ein (28:38). Nach dem Seitenwechsel bestimmten die Heimischen das Geschehen, verkürzten zwischenzeitlich sogar wieder auf zwei Punkte (54:56).

Duck erwartet auch in Spiel zwei ein enges Spiel

Das Schlussviertel gehörte dann aber wieder den Black Jacks, die in den entscheidenden Momenten cooler agierten, am Ende mit 77:69 gewannen. Badens Spielertrainer Florian Duck: „Nun gilt es alle Kräfte für das Heimspiel am Sonntag (17 Uhr) in der Sporthalle Baden zu mobilisieren – denn mit dem 1:0 ist erst die halbe Arbeit getan. Traiskichen wird alles daran setzen, um die Serie auszugleichen und ein drittes Spiel zu erzwingen.“

Während die Landesliga-Löwen mit dem Rücken zur Wand stehen, gibt es aus der Nachwuchs-Superliga gute Nachrichten. Aleks Kostic (31 Punkte) führte die Young & Wild ins Halbfinale. Traiskirchen drehte gegen Kapfenberg eine 80:87-Pleite aus Spiel eins dank eines 78:66-Heimerfolgs.