Die Traiskirchen Lions lösten die Aufgabe bei den Timberwolves relativ souverän, feiern im vierten Saisonspiel den vierten Sieg. Nur in der Anfangsphase konnten die Wiener mithalten, da stand es auch 18:19 aus Sicht der Löwen. Mit einem furiosen zweiten Spielabschnitt rissen die Traiksirchner das Match aber auf ihre Seite und sollten es bis zur Schlusssirene nicht mehr aus den Pfoten geben – 76:63. „Die Richtung stimmt. Gegen Graz hat es noch geholpert, gegen Oberwart waren es schon gute 18 Minuten, gegen Klosterneuburg schon gute 25 und jetzt hat es schon bis auf die Anfangsphase gepasst“, resümiert Manager Stefan Höllerl zufrieden.

Somit kommt es am Sonntag (17 Uhr) zum ultimativen Gipfeltreffen im Lions Dome. Tabellenführer Gmunden ist zu Gast, die Oberösterreicher sind neben den Traiskirchner die einzige Mannschaft, die in dieser Saison noch ungeschlagen ist. Und mit den Schwänen haben die Traiskirchner noch ein Hühnchen zu rupfen – in der letztjährigen Halbfinal-Serie schieden die Lions gegen die Swans mit 0:3 aus. „Da hätten wir eigentlich auch alle drei gewinnen können. Das haben wir damals nicht verloren, weil Gmunden so überlegen war – da waren wir selbst schuld“, findet Höllerl retrospektiv klare Worte.

„Sie sind momentan wahrscheinlich das beste Team in der Liga.“ Traiskirchens Manager Stefan Höllerl über die Gmunden Swans.

Ob Gmunden ein Angstgegner ist? „Nein überhaupt nicht“, wenngleich Höllerl natürlich einräumt: „Sie sind schon sehr gut in Schwung, haben auch in Kapfenberg gewonnen. Sie sind momentan wahrscheinlich das beste Team in der Liga.“

Gewinnen möchte Traiskirchen aber natürlich auch Spiel Nummer fünf, damit würde man auch den Vorjahresstart egalisieren. Damals verloren die Löwen Spiel Nummer sechs und das ausgerechnet gegen die Schwäne aus Gmunden ...