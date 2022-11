Black Jacks: Sechs Siege an einem Wochenende

Werbung

Herren Landesliga

Baden Black Jacks - Deutsch Wagram 75:61 (38:31)

Baden: Teleu 17, Stadelmann 15, Duck 14, Diesner 10, Fenzal 8, Graf 6, Kertesz 3, Piech 2, Scheikl A., Gaster, Schiesel, Schuh

Durchschlagender Erfolg für das Landesligateam: Die Baden Black Jacks schlagen im Spitzenspiel der Landesliga die noch ungeschlagenen Alligators aus Deutsch Wagram! In einem Spiel, das von beiden Mannschaften durchwegs auf hohem Niveau geführt wurde, bestimmten die Badener von Anfang an das Tempo und somit auch das Spiel. Defensiv wurden die starken Deutsch Wagramer auf nur 61 Punkten gehalten, dazu war das Badener Kollektiv im Angriff sehenswert dominant. Mit ihrer besten Saisonleistung gewinnen die Black Jacks somit verdient mit 75:61.

Herren 2. Klasse

Tulln – Baden Black Jacks 41:52 (25:25)

Baden: Carvalho 13, Kiefer 9, Zeiler 9, Brezina 6, Mayerhofer 4, Scheer 4, Speckl 4, Kopfer 2, Grünner 1

Das war eine unterhaltsame Partie! Baden legte einen veritablen Fehlstart hin und sah sich – auch wegen zahlreicher Fehler gegen das aggressive Pressing der Tullner - gegen Ende des ersten Viertels mit einem 2:19-Rückstand konfrontiert. Aber etwa gleich schnell, wie der Rückstand entstanden war, konnten die Badener ihn auch wieder aufholen und glichen pünktlich vor dem Pausenpfiff zum 25:25 aus. In ähnlicher Tonart, nämlich mit konzentriertem Spiel, guter Verteidigung und wenig Fehlern der Black Jacks ging es nach der Pause weiter, sodass sie mit einer 42:33-Führung in die nächste Pause gingen. Damit war den Gegnern die Schneid abgekauft, und Baden spielte im vierten Viertel den Vorsprung sicher nachhause.

HL Heat – Baden Black Jacks 32:44 (23:19)

Baden: Grünner 9, Mayerhofer 8, Kiefer 7, Speckl 7, Zeiler 7, Carvalho 2, Kopfer 2, Scheer 2, Brezina

Auch im gleich im Anschluss stattfindenden Spiel gegen Stockerau kamen die Black Jacks nur verhalten aus den Startlöchern. In dieser Partie, die auch dank der Zonenverteidigung der Gegner deutlich langsamer war, fehlte den Badenern in der ersten Halbzeit deutlich der nötige Biss, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung. Folge: ein 4-Punkte Rückstand zur Pause. Verlieren wollte man dann aber auch wieder nicht! Baden nahm nochmals alle Kräfte zusammen, fand wieder den Zug zum Korb und die nötige Aggressivität in der Verteidigung, setzte sich im dritten Viertel schon leicht auf 31:28 ab und machte im vierten Viertel schließlich alles klar.

U12

Traiskirchen Lions White – Baden Black Jacks 35:39 (12:23)

Baden: Gray 14, Scheikl M. 11, Federsel-Schober 7, Osmani 5, Busa, Galstian S., Lederer, Leitner 2, Jehser, Klimt, Shaked, Vissing B.

Im ersten Spiel gegen die reine Bubenmannschaft aus Traiskirchen legte die gemischtgeschlechtliche U12-Mannschaft aus Baden (5 Mädchen, 7 Buben) stark los und erspielte sich bis zur Halbzeit ein komfortable 23:12-Führung. Alles schien unter Kontrolle. In den folgenden eineinhalb Vierteln riss dann aber komplett der Faden. Proportional zu den Fehlern stiegen auch die Nervosität und Unsicherheit, und so drehte sich das Spiel von einer 11-Punkte-Führung in einen 3-Punkte Rückstand 3 Minuten vor Schluss. Aber dann passierte das, was man allen Basketballkindern (und eigentlich allen Menschen in Stresssituationen) wünscht: Die Furcht und die Verunsicherung ließen nach und die Konzentration richtete sich wieder ganz auf das, was es zu lösen galt, in diesem Fall: das Basketballmatch gewinnen. So besannen jungen BadenerInnen wieder ihrer Fähigkeiten, fanden Ruhe, Zuversicht und Fokus, verteidigten stark, kämpften um jeden Ball, fällten kluge Entscheidungen, und schlussendlich fand der Ball dann auch wieder den Weg in den Korb. Angetrieben von Emilia Gray und Moritz Scheikl legten die Black Jacks in den Schlussminuten einen 10:3-Laufes hin und machten so den Sack in dieser nervenaufreibenden Partie zu.

Traiskirchen Lionesses – Baden Black Jacks 37:58 (25:30)

Baden: Rushiti 22, Scheikl M. 18, Osmani 7, Gray 5, Jehser 4, Busa 2, Baysal, Brendinger, Federsel-Schober, Leitner, Malzer G., Shaked,

Im Spiel gegen Traiskirchens reine Mädchenmannschaft liefen die Black Jacks mit 9 Mädchen und 3 Buben auf. Nach dem Krimi in der Partie davor waren die Fronten diesmal deutlich klarer. Alle Spielerinnen und Spieler bekamen ausreichend Spielzeit und zeigten großen Einsatz. Mit Asuela Baysal und Delina Rushiti kamen auch zwei neue Spielerinnen zu ihrem Debut. Ruhiti holte sich dabei mit großer Athletik zahllose Rebounds und steuerte gleich 22 Punkte bei.

U10

Baden Black Jacks – Mistelbach 60:17 (30:11)

Baden: Scheikl M. 24, Malzer 12, Träxler 8, Gunhold 8, Steiner 4, Galstian 2, Kendik 2, Pollacsek, Serban, Zaufal, Zellhofer, Zurowski

Im ersten Spiel dieses Heimturniers gab es kraftvolle Schnellangriffe, schöne Würfe aus der Distanz und aggressive Verteidigung der Black Jacks zu sehen. Neben dem einzigen erfahrenen Badener Spieler, Moritz Scheikl, haben viele der jüngeren Spieler und Anfänger einiges an Spielzeit bekommen und konnten so wertvolle Matchpraxis sammeln. Gegen Mistelbach stand der Sieg nie in Frage.

Baden Black Jacks – Traiskirchen Lions White 18:62 (13:29)

Baden: Scheikl 12, Zauner 6, Hauser, Malzer, Vanicek, Steiner, Heinrich, Serban, Krenn, Tamazlacaru, Träxler

Im dritten Spiel von Black Jacks-Mannschaften gegen unsere Nachbarn aus Traiskirchen an diesem Wochenende setzte es die einzige Niederlage. Die körperlich und technisch überlegenen Spieler der Lions White überraschten zu Beginn mit einer sehr starken Wurfleistung und intensiver Defense. Unsere doch viel jüngeren und weniger erfahreneren Spieler konnten mit dem Tempo diesmal leider nicht mithalten.