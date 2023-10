Cup-Aufstieg: Traiskirchen Lions versenken Piraten im Wörthersee

Die Lions freuten sich auf das Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Publikumsliebling Shawn Ray, der mittlerweile für Zweitligist Wöhrthersee auf Korbjagd geht. Die Begrüßung war herzlich, doch mit dem Tip-off endete die Freundschaft. Traiskirchen hatte mit den Kärntnern Kein Erbarmen und spazierten in Klagenfurt förmlich ins Cup-Viertelfinale.

Traiskirchen punktet zu Beginn aus allen Lagen

Schon im ersten Viertel sorgten die Gäste vor klare Verhältnisse. Defensiv arbeiteten die Traiskirchner solide. Offensiv versenkten sie nahezu alles, vor allem aus der Distanz. So kamen in den ersten zehn Minuten nicht weniger als 36 Punkte auf die Anzeigetafel. Den Piraten gelangen hingegen nur 23. In Abschnitt zwei lief die Defense der Löwen heiß, hielt Ray und Co bei elf Zähler. Die Offense entschied das Spiel in dieser Phase endgültig. Mit einem beruhigenden 27-Punkte-Polster ging es in die Halbzeit.

Kein Schwächeln nach der Halbzeitpause

Traiskirchen schenkte der zweiten Garde danach viel Spielzeit. Routinier Fabricio Vay musste hingegen gar nicht ausrücken, wurde geschont. Das Match plätscherte danach vor sich hin. Beim Außenseiter ging offensiv gar nichts mehr. Die Lions hatten im dritten Viertel, das sie mit 14:4 gewannen, leichte Probleme. Im Schlussabschnitt war das Visier wieder auf scharf gestellt. Wie schon in der Liga gegen Eisenstadt knackten die Löwen die 100-Punkte-Marke, 102:46 lautete der Endstand.

Stimmen zum Spiel

Rašid Mahalbašić, Coach Piraten: „Wie erwartet ein deutlicher Sieg für Traiskirchen, verdienter Sieg. Wir haben das Beste herausgeholt, haben ein sehr gutes Vorbereitungsspiel für nächsten Samstag in Güssing gehabt. Ich glaube, dass wir sehr viel gelernt haben, die jungen Spieler haben Spielzeit bekommen und Gott sei Dank hat sich keiner verletzt, also es passt schon.“



Paulius Barkus, Coach Lions: „Wir sind heute hier hergekommen und haben gewusst, dass die Piraten zu Hause sehr motiviert sein werden. Sie haben von Anfang an gezeigt, dass sie disese Partei nicht nur spielen sondern auch gewinnen möchten. Aber wir starteten defensiv besser in die zweite Halbzeit und konnten sie auf Distanz halten. Wir konnten das Spiel gewinnen, aber es war ein gutes Spiel von ihnen.“



David Hofstädter, Spieler Lions: „Es war ein gutes Spiel, wir haben uns gut darauf vorbereitet und alle unsere Ziele umgesetzt und vor allem durch gute Defense ab dem ersten Viertel gewinnen können und freuen uns schon auf die nächste Runde.“



Beste Scorer: Holyfield 18, Ray 12, Sliskovic und Nuck je 5 bzw. Demonia 31, Kostic 14, Winkler 12.