Fabricio Vay beschreibt ihn in der NÖN-Saisonalyse als größten Point Guard der letzten zehn Jahre und bezog das nicht auf seine Körpergröße. Der angesprochene Benedikt Danek (33 Jahre) fühlt sich geehrt, aber: „Ich glaube ganz neutral ist das nicht, wir haben so lange zusammengespielt“, zwinkert Danek, der im Sommer jenen Weg ging, den sein langjähriger Teamkollege 2017 ging – nämlich von Traiskirchen zu Klosterneuburg.

„Die ersten Tage waren ungewohnt – in einer Halle zu trainieren, die bisher eine Auswärtshalle war und das Klosterneuburg-Dress anzuziehen“, gibt Danek zu: „Aber ich bin hier von allen super aufgenommen werden“, fühlt sich Danek mittlerweile heimisch. Ein ungewohntes Gefühl wird es auch am Sonntag (17.30 Uhr) werden – da wird Duke Danek nämlich „seine“ Traiskirchen Lions empfangen. „Es ist auf alle Fälle was besonderes, vor allem, dass ich gleich in der ersten Runde gegen sie spiele, ist besonders“, räumt Danek ein.

„In Traiskirchen hatte ich sehr viel Verantwortung, hier sehe ich mich als Puzzleteil.“ Benedikt Danek über seine neue Aufgaben bei den Dukes aus Klosterneuburg.

Die Klosterneuburger sind am Papier in der Favoritenrolle. „Sie werden schnell und mit viel Energie spielen, davor dürfen wir uns nicht überraschen lassen“, warnt Danek. Denn während die Vorbereitung der Traiskirchner recht gut war, gab es bei den Dukes „up and downs“ (O-Ton Danek).

Dennoch: Viele Experten, darunter auch Vay, sehen die Dukes als einen der größten Kapfenberg-Herausforderer. Diese Rolle nimmt auch Danek wahr: „Wir wollen auf jeden Fall ganz vorne mitspielen.“ Durch die Rolle des Teams ändert sich aber auch die Rolle des Benedikt Daneks. In Traiskirchen hatte der Guard der Partien einen Vollzeitjob. „In Klosterneuburg bin ich zu einer kompletten Mannschaft dazu gekommen, es gibt eine größere Tiefe. In Traiskirchen hatte ich sehr viel Verantwortung, hier sehe ich mich als Puzzleteil“, wird es für Danek auch Pausen geben. Am Court wird der Duke, also der Herzog, seinen Vorderleuten aber wieder ganz wichtige Anweisungen geben, eins bleibt aber ganz beim Alten: „Mein kämpferisches Löwenherz möchte ich mir von niemanden nehmen lassen“, schmunzelt Danek, der insgesamt 13 Jahren das Dress der Traiskirchner Löwen trug.