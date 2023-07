Die großen Jungs bleiben Traiskirchner Löwen

Fabricio Vay geht in seine insgesamt elfte Saison in Traiskirchen. Der Wahl-Traiskirchner ist nach einer fünfjährigen Pause vergangenen Sommer zurück zu den Lions gewechselt und zeigte mit 37 Jahren durchaus ansprechende Leistungen. Durchschnittlich gab es 14 Punkte und fast sieben Rebounds pro Partie für den ehemaligen MVP der Superliga. Zu Saisonende verzeichnete Vay allerdings nur noch eingeschränkt Einsätze, eine Fußverletzung zwang ihn zur Pause.

Diese Verletzung sollte aber ausgeheilt sein und einer weiteren Saison mit dem gebürtigen Argentinier in Traiskirchen steht damit nichts im Wege. Geschäftsführer Paul Handler: „Fabricio ist inzwischen in einem Alter, wo wir nicht mehr Woche für Woche 35 Minuten von ihm erwarten können und werden. Wir planen, seine Qualität daher in einer reduzierten Rolle einzusetzen. Als Veteran, Kapitän und Vorbild für die jungen Spieler hat Fabricio aber unabhängig von der Spielzeit eine sehr wichtige Rolle im Team.“

Herr Lehrer bedankt sich beim Herrn Doktor

Der 2,07 Meter-Riese ist seit der letzten Saison Halbprofi und beruflich als Sportlehrer in der Traiskirchner Mittelschule im Einsatz. Vay zu einer weiteren Saison als Löwe: „Ich bin sehr froh, dass ich noch eine weitere Saison spielen kann, und hoffe, dass wir wieder eine vollen Lions Dome haben werden und als Team erfolgreich sind. Besonderen Dank an unseren Teamarzt Charlie De Maré für seine großartige Arbeit, die mich wieder gesund und spielfähig gemacht hat.“

Ebenfalls eine weitere Saison bei Traiskirchen ist Center Max Schuecker. Nach Fuß-OP, Kreuzbandriss und fast zweijähriger Pause ist „Schucki“, der sich in der vergangenen Saison als Nachwuchscoach und Teambetreuer engagierte, zurück: „Die letzten zwei Jahre waren für mich persönlich sehr fordernd und ich freue mich wirklich sehr darüber, die Chance bekommen zu haben, dieses Jahr wieder im Lions-Trikot aufzulaufen.“ Geschäftsführer Handler ist überzeugt: „Max hat einen langen Leidensweg hinter sich und hat mental eine großartige Leistung vollbracht, die Viele aufgrund seiner Abwesenheit am Spielfeld gar nicht mitbekommen haben.“