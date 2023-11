Die Nerven lagen blank, doch die Traiskirchen Lions siegen

Das erste Viertel war geprägt von Läufen beider Mannschaften. Zuerst zogen die Niederösterreicher auf bis zu acht Punkte davon, die Gunners fighteten sich aber zurück, übernahmen die Kontrolle über das Spiel und lagen mit 19:14 nach zehn Minuten in Front. Die Burgenländer führten zwar stets, konnten sich aber nicht entscheidend absetzen und Traiskirchen schaffte mit einem Lauf den Turnaround. Der Schlussabschnitt war nichts für schwache Nerven. Beide Teams kämpften verbissen, schafften es aber nicht Zählbares auf das Scoreboard zu bringen. 142 Sekunden vor Spielende glichen die Gunners zum 63:63 aus. Was danach folgte, war kaum zu glauben. Insgesamt neun Ballbesitze wurden von beiden Mannschaften nicht ausgenutzt und so war es Traiskirchens Lasenbergs vorbehalten mit einem Freiwurf 27 Sekunden vor Schluss, den Endstand von 64:63 zu fixieren.

Stimmen zum Spiel

Radomir Mijanovic, Coach Lions: „Große Mannschaftsleistung. Wir haben im letzten Viertel nie aufgegeben und unsere Fans waren großartig. Sie waren heute der sechste Mann und wir haben einen wichtigen Sieg errungen.“

Davon Clare, Spieler Lions: „Wir haben das gesamte Spiel hart gekämpft und vor allem in der Defense gut gespielt. Ein wichtiger Sieg für uns.“

Horst Leitner, Coach Gunners: „Ich denke, heute hätten wir den Sieg erringen können, aber mit elf von 25 Freiwürfen ist es schwer. Wir haben gekämpft, aber am Ende vom Tag nicht das nötige Glück gehabt, um das Spiel zu gewinnen.“

Sebastian Käferle, Spieler Gunners: „Gratulation an Traiskirchen, sie haben uns einen sehr harten Fight geliefert. Sie sind am Ende wegen Kleinigkeiten als Sieger vom Platz gegangen, aber ich bin stolz auf meine Mannschaft, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben.“

Beste Scorer: Kostic 16, Demonia 13, Lawrence 12 bzw. Graham und Monroe je 14, Knessl 13