Die Traiskirchen Lions haben ihren Big Man

Nach dem Abgang des letztjährigen Centers Ilja Gromovs in die erste griechische Liga, freut sich Headcoach Radomir Mijanovic über diese vorerst letzte Verpflichtung und weiß um die Stärken seines neuen Big Man: „Jaquan Lawrence ist ein Center, der sehr beweglich ist und stark reboundet. Er arbeitet hart und nutzt jeden Angriff, um zum Teamerfolg beizutragen.“

Lawrence konnte mit seinen 2,06 Meter und knappen 100 Kilo zuletzt beim finnischen Erstligisten Tampereen Pyrinto mit 8,0 Punkten, 6,3 Rebounds und 1,7 Blocks im Schnitt überzeugen und soll nun die Lions unter dem Korb unterstützen. Der US-Amerikaner kommt für seine zweite Profi-Saison nach Österreich, vor seiner letzten Station in Finnland spielte der 24-Jährige am Lemoyne-Owen College in Memphis (Tennessee) und empfahl sich dort insbesondere durch seine defensive Stärke. Er wurde in seiner letzten Saison dort als „defensive Player of the Year“ ausgezeichnet und ins All 2 nd Team gewählt.

Traiskirchens Geschäftsführer Paul Handler ist ebenfalls glücklich, das letzte Puzzleteil für das Team gefunden zu haben und blickt positiv auf die anstehende Saison in der win2day Basketball Superliga: „Jaquan Lawrence komplettiert vorläufig unsere Transferaktivitäten. Damit haben wir vier starke Legionäre, viele junge österreichische Talente und einige Routiniers. Diese Mischung sollte in der Saison 2023/24 für die eine oder andere Überraschung sorgen können.“ Zudem lädt er alle Fans der Lions herzlich zum ersten öffentlichen Testspiel am 2. September um 17:30 Uhr in den Lions Dome ein. Hier wird sich Team rund um Coach Mijanovic dem österreichischen Zweitligisten Vienna United stellen. Der Eintritt ist frei und das Buffet wird geöffnet sein.