Duo dockt bei den Traiskirchen Lions an

Nach den Verlängerungen von Fabricio Vay, Aleks Kostic, Max Schuecker und Nils Kühteubl gibt es bei den Traiskirchen Lions nun auch die ersten beiden Neuzugänge für die nächste Saison. U20-Teamspieler Obinna Ndukwe wechselt aus der 2. Liga in den Lions Dome. Der 1,85 Meter große Guard war letzte Saison für Aufsteiger Vienna United im Einsatz. Für die Wiener steuerte der 19-Jährige zuletzt durchschnittlich 16 Punkte, drei Assists und drei Rebounds pro Partie bei. „Wir hatten Obinna schon länger auf unserer Liste. Er ist ein sehr talentierter Spieler mit einem unglaublichen Speed und starker Defense. Wir möchten ihm eine Plattform für seinen nächsten Karriereschritt bieten und freuen uns, ihn als Löwen willkommen zu heißen“, freut sich Lions-Geschäftsführer Paul Handler.

Coach Rade Mijanovic kennt Ndukwe bereits aus dem Nachwuchs-Nationalteam. Bei der B-EM in Skopje, bei der Österreich Rang zwölf belegte, war der Neo-Löwe im Schnitt 23 Minuten im Einsatz, scorte vier Punkte und war mit 3,3 Assists der beste rot-weiß-rote Passgeber.

Eine neue Option für die Flügelposition ist Fabio Söhnel. Der 26-jährige Vorarlberger hat in seiner sportlichen Karriere schon viel erlebt. Als Teenager ging es in die USA. Auf der Highschool bremsten ihn Verletzungen aus. Söhnel unterbrach seine Basketball-Laufbahn, versuchte sich danach als Mixed Martial Arts-Kämpfer, erst nach seiner Rückkehr nach Österreich ging er wieder auf Korbjagd.

Bei den Basket Flames empfahl er sich für ein Engagement in der Superliga. Im vergangenen Dezember heuerte Söhnel schlussendlich bei den Eisenstadt Dragonz an. In 21 Spielen für die Burgenländer kam der 1,93 große Forward auf durchschnittlich neun Punkte, 3,6 Rebounds und 25 Minuten Einsatzzeit. „Fabio ist nach seinen starken Leistungen von vielen Teams kontaktiert worden. Wir hatten auch schon im vergangenen Sommer erste gute Gespräche. Umso mehr freut es mich, dass es jetzt mit dem Wechsel geklappt hat. Fabio bringt nicht nur Qualität am Spielfeld, sondern wird uns mit seinen Erfahrungen viel Routine auf, als auch neben dem Parkett geben“, sagt Handler zum Transfer.