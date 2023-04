Ein Halbfinale unter Nachbarn

Werbung

3,6 Kilometer liegen zwischen den beiden Hallen. Neun ehemalige Löwen dribbeln mittlerweile bei den Badener Black Jacks. Im Halbfinale der NÖ-Landesliga prallen die beiden Bezirksvereine nun aufeinander. Das erste Spiel der Best-of-Three-Serie steigt am Sonntag (19 Uhr) im Lions Dome. Dort kennt sich auch Florian Duck bestens aus. Der ehemalige Traiskirchner Superliga-Kapitän werkt mittlerweile als Headcoach bei den Black Jacks. Er rechnet „mit einer ziemlich ausgeglichenen Serie. Wir sind sicher die etwas erfahrenere Mannschaft. Traiskirchen ist jung und unbekümmert. Das wird sicher eine spannende Angelegenheit.“

Das war es schon bei den zwei Aufeinandertreffen der laufenden Saison. Im Grunddurchgang gewann Baden mit 75:69, in der Zwischenrunde setzte sich Traiskirchen mit 75:66 durch. Von einer echten Rivalität will Duck nichts wissen: „Nein. Es ist für beide ganz nett, dass man nicht weit fahren muss, ansonsten sind es normale Partien.“ Die Entscheidung, wer ins Finale einzieht, fällt frühestens am 30. April. Spiel drei wäre am 7. Mai.