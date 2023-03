Ein weiteres Jahr mit „Rade“ für Traiskirchner Lions

Werbung

Seit er da ist, herrscht im Lions Dome Aufbruchsstimmung. Coach Radomir Mijanovic impfte den Lions neuen Kampfgeist ein. Das sieht auch Geschäftsführer Paul Handler so: „Wir sind mit der Arbeit von Rade sehr, sehr zufrieden. Durch ihn haben wir uns auch als Organisation einen Schritt weiterentwickelt.“ Weshalb Handler stolz ist zu verkünden: Mijanovic bleibt ein Löwe, zumindest bis 2024.

„Wir wollten diese Entscheidung so früh wie möglich treffen. Wir freuen uns extrem, dass Rade von unserem Projekt überzeugt ist. Jetzt fangen wir schön langsam mit den Planungen für die kommende Saison an.“ Das Ziel für 2023/24 bleibt der Einzug in die Top-Sechs, den die Lions in der Vorwoche im Zielspurt verpassten. „Wir hatten in den letzten Wochen sportlich etwas Pech. Für uns war dieses Jahr aber auch ein Findungsjahr. Nächstes Jahr sagen wir ganz klar, dass wir die Top-Sechs angreifen wollen, auch wenn die gesamte Liga wieder sehr umkämpft werden wird.“

Zuvor kämpfen die Traiskirchner in der Qualifikationsrunde noch um den Einzug ins diesjährige Viertelfinale. Los geht es am Sonntag (17.30 Uhr) daheim gegen Kapfenberg.