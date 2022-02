Erfolg mit bunten Schuhen und Salami

Elfmal haben sie es probiert. Elfmal ist nichts passiert: Bis zum vergangenen Samstag. Erstmals seit über drei Jahren gewinnen die Traiskirchen gewann erstmals seit 31. Jänner 2019 wieder ein NÖ-Derby. Topscorer Hollingsworth hat ein spezielles Rezept.Lions ein NÖ-Derby in der Meisterschaft, setzten sich gegen SKN St. Pölten mit 83:76 durch.

„Wir haben es selber spannend gemacht. Es wäre sogar noch mehr drinnen gewesen. Zwölf Turnovers sind immer noch zu viel“, will Lions-Boss Ernst Nemeth aber nicht unzufrieden sein: „Wenn wir so spielen, haben wir, glaube ich, gute Chancen in der Qualifikationsrunde.“

Einmal mehr stark präsentierte sich Spielmacher Taveion Hollingsworth. Mit 24 Punkten war der US-Boy Topscorer. „Er ist unser Bester. Er kann eigentlich alles, wenn er am Parkett ist, schaut das schon sehr gut aus.“ Auf sich aufmerksam macht Hollingsworth nicht nur mit seiner sportlichen Performance:

Neben seinem Rauschbarte zieht der 23-Jährige mit den wohl buntesten Schuhen der Liga die Blicke auf sich. Und auch abseits des Courts sorgt der Leistungsträger für Gesprächsstoff: „Er isst eigentlich nur Salamipizza“, erzählt Nemeth: „Seit neuestem bekommt er im Ristorante doppelten Belag.“ Also quasi die doppelte Power für die entscheidenden Spiele im Abstiegskampf.

Neben Hollingsworth wird dabei auch Center Deividas Busma ein wichtiger Faktor. Der Litauer stand nach seiner Verletzung gegen St. Pölten zwölf Minuten auf der Platte, erzielte neun Punkte und pflückte fünf Rebounds. „Das war ein wichtiger Schlüssel. Er ist eine Macht“, und wenn er bei hundert Prozent ist, wird er auch Klosterneuburg gefährlich. Nämlich schon am Samstag (20 Uhr) im Lions Dome.