Ernst Nemeth: „Wollen Timberwolves aus der Halle schießen“

Es geht um nicht weniger als die Chance auf die Play-offs. Verlieren die Lions heute (19 Uhr) zu Hause gegen die Timberwolves ist das Viertelfinale wohl dahin, bevor die Qualifikationsrunde überhaupt begonnen hat.

Traiskirchen-Obmann Ernst Nemeth zeigt sich nach den jüngsten beiden Siegen optimistisch: „Ich hoffe wirklich darauf, dass wir die Timberwolves aus der Halle schießen.“ So wie es aussieht, würde auch Corona mitspielen. Stand Redaktionsschluss waren alle Spieler gesund.

Der Optimismus im Löwenrudel lässt sich auch statisch untermauern. In der Hinrunde des Grunddurchgangs schenkten die Gegner Traiskirchen im Schnitt noch knapp 92 Punkte ein. In der Rückrunde waren es bisher nur knapp 78. In den ersten neun Runden verloren Taveion Hollingsworth und Co. durchschnittlich noch mit 14,4 Punkte Differenz, seitdem scorte Traiskirchen im Schnitt nur mehr 3,6 Zähler weniger als der jeweilige Gegner, und deshalb lebt der Traum vom Play-off.