Die Ausgangslage für Graz war vor dem Duell mit den Lions klar: Ein UBSC-Sieg musste her, um die theoretischen Chancen auf einen Top-Sieben-Platz (Sieg in der Qualifikationsrunde) zu wahren. Die Löwen hatten sich zuletzt aber verbessert gezeigt, außerdem mussten die steirischen Landeshauptstädter auf US-Legionär Stanley Whittaker verzichten. So entwickelte sich von Anfang an ein offener Schlagabtausch. Während die Lions etwas besser begannen, übernahmen gegen Viertelende die Gäste knapp die Führung (24:21). In zweiten Viertel konnten sich die Grazer zu Beginn nicht weiter absetzen, mit Fortdauer des Abschnitts schlichen sich bei den Löwen aber immer öfter defensive Fehler ein, der UBSC wusste das zu nutzen und lag zur Halbzeit bereits 47:35 voran.

Graz setzt sich kontinuierlich ab

Der Seitenwechsel änderte kaum etwas am Spielverlauf, die Niederösterreicher ließen nun die notwendige Intensität vermissen, um eine ernstzunehmende Aufholjagd zu starten. Im Gegenteil lagen die Steirer fast durchgehend zweistellig voran. Als sich die Gäste Mitte des finalen Abschnitts auf plus 15 absetzten, war die Partie aus Traiskirchner Sicht endgültig gelaufen. Endstand: 91:72 für den UBSC.

Stimmen zum Spiel

Markus Pinezich, Head Coach Traiskirchen: „Wir sind nicht ‚ready‘ ins Spiel gestartet, haben weder mit Intensität, noch mit Aggressivität agiert. Offensiv konnten wir mit der Überlegenheit am Offensiv-Rebound nichts anfangen. Alles in allem war es eines der schlechtesten Spiele bisher. “

David Makivic, Spieler Traiskirchen: „In der Defense sind einfach zu viele Fehler passiert, auch in der Offense ist es nicht gelaufen, das fasst das Spiel so ziemlich zusammen.“

Ervin Dragsic, Head Coach Graz: „Ich gratuliere meinen Jungs, dass sie ohne Stanley nach Traiskirchen gekommen sind und so gespielt haben. Ich bin sehr zufrieden mit der Einstellung und der Energie, ich denke, wir haben verdient gewonnen.“

Paul Isbecherian, Spieler Graz: „Wir sind heute gut ins Spiel gestartet und haben endlich gezeigt, was wir in der Defense können über 40 Minuten. Wir haben die Gegner nicht zu einfachen Punkten kommen lassen, nur am Defensivrebound haben wir etwas Probleme gehabt. Insgesamt haben wir endlich gezeigt, dass wir ein gutes Team sind und uns Gegner auch ohne unseren Point Guard Stanley Whittakter ernstnehmen müssen.“

Beste Scorer: Shawn Ray 15, Filip Kukic und Dani Koljanin (10 Reb) 14, Mario Spaleta 12 (12 Reb) bzw. Nicholas McGlynn 26 (10 Reb), Jacob Ledoux 22, Paul Isbetcherian 18.