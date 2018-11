„Die Liga ist so ausgeglichen, wie lange nicht“, meinte Sky-Kommentator Erich Auer am Samstag beim Topspiel in Oberwart und prophezeite damit schon die erste Lions-Pleite, die am Sonntag gegen BC Vienna passieren sollte.

„Abnormal“, kann Lions-Manager Stefan Höllerl der fantastischen Dreier-Quote der Bundeshauptstädter nur Respekt zollen – die Wiener versenkten 56 Prozent ihrer Distanzwürfe (19 von 34).

Ein schwacher Start der Traiskirchner war diesmal eine zu große Hypothek. 51 Punkte kassierten die Löwen in der ersten Hälfte. „Viel zu viel. Das darf uns nicht passieren“, spricht Höllerl von einem gebrauchten Tag.

Ein gebrauchter Tag, der fast noch ein glückliches Ende nahm. Denn die Lions drehten nach der Pause auf, machten aus dem 39:51 ein 72:73. Ein Comeback sollte nicht mehr gelingen, weil die Wiener aus der Distanz gerade in der entscheidende Phase trafen. Unter anderem auch Ex-Lion Florian Trmal, der mit 29 Punkten Topscorer war.

„Natürlich schade, dass die Serie zu Ende ist“, gesteht Höllerl, der Blick geht aber Richtung Freitag, da gastiert der Tabellenführer bei den noch sieglosen Fürstenfeld Panther. „Sie haben fünf Ausländer, waren schon ein paar Mal knapp dran“, verweist Höllerl auf die ausgeglichenste Liga seit Langem.