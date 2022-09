Hiobsbotschaft für die Traiskirchen Lions

Werbung

Am Sonntag starten die Traiskirchen Lions beim Aufsteiger Fürstenfeld Panthers in die Pflichtspielsaison. Zwei Spieler, die fix eingeplant waren, werden in der Steiermark fehlen. Sommerneuzugang Ivan Alipiev verlässt die Traiskirchner ohne einem einzigen Pflichtspiel.

Der Bulgare macht von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch und wechselt nach Italien. Hannes Kogelnik ist zwar weiter bei den Traiskirchen Lions, in den nächsten drei Monaten allerdings in der Zuschauerrolle. Der Forward musste wegen anhaltenden Schulterproblemen auf den OP-Tisch.