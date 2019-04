Im Kampf um Platz fünf schwimmen den Traiskirchnern Lions langsam die Felle davon. Die Löwen legten im Derby gegen Klosterneuburg einen furiosen Start hin, führten mit 11:0 und 15:3. Drei Viertel hielten die Löwen die Partie zumindest offen, um im letzten Abschnitt keine Chance zu haben. Aleksandar Andjelkovic, Jozo Rados und Oscar Schmit beendeten das Match aufgrund einer Foulproblematik aus der Zuseherrolle. „Da sind wir selbst schuld“, zuckt Manager Stefan Höllerl nach dem 67:80 mit den Achseln. Die Dukes brauchten im vierten Viertel nur noch ihre Größenvorteile ausspielen.

Weil Wels zeitgleich gewann, haben die Oberösterreicher nun zwei Siege mehr am Konto und auch BC Vienna schob sich an den Lions vorbei. Jeder Platz ist für die Traiskirchner wichtig. „Wenn wir Sechster werden, treffen wir im Viertelfinale, schätze ich mal auf Oberwart“, mutmaßt Höllerl: „Und das ist mir dreimal lieber als Kapfenberg oder Gmunden“, sieht Höllerl die Burgenländer als dritte Kraft. Es braucht jedenfalls ein richtig starkes letztes Grunddurchgangssechstel, dieses soll am Donnerstag gegen die Timberwolves beginnen. „Ein Pflichtsieg“, gibt Höllerl vor.