Junge Wilde bleiben bei Traiskirchner Lions

Das künftige Superliga-Team der Traiskirchen Lions hat seiner ersten beiden Gesichter. Es sind keine Unbekannten im Lions Dome: Lukas Hahn geht in seine zweite Saison in Traiskirchen, David Makivic bereits in seine dritte.

Lukas Hahn bleibt einer der Traiskirchner Spielmacher. Foto: Sandra Cermak

Der 23-jährige Steirer Hahn war in der abgelaufenen Saison die positive Überraschung. Der Guard brachte von der Bank sehr oft wichtige Impulse und brachte es pro Partie auf neun Punkte und drei Assists. Seine Leistungen blieben nicht unbemerkt, so wurde er vor kurzem für das Precamp des Nationalteams eingeladen.

„Ich freue mich auf die neue Saison. Wir haben letztes Jahr viel geschafft, worauf ich stolz bin. Ich bin sehr gerne hier in Traiskirchen, ich finde es toll, dass hier so viele Basketballinteressierte sind. Das habe ich auch beim Coachen bei den Nachwuchsteams gemerkt. Der neuen Generation helfen zu können sich zu verbessern finde ich super, deswegen werde ich auch kommende Saison nicht nur in der Superliga spielen, sondern auch als Coach weiter mit anpacken.“

Lukas und David waren bereits letztes Jahr wichtige Stützen des Teams und haben ihre Superliga-Tauglichkeit mehr als unter Beweis gestellt.“Paul Handler

Makivic ist um zwei Jahre jünger als Hahn, war in der vergangenen Saison Teil der Starting Five. Der ehemalige U20-Nationalteamspieler überzeugte vor allem mit seiner Defense-Arbeit: „Für mich war es wichtiger Faktor, um zu verlängern, dass Coach Mijanovic geblieben ist. Mit ihm haben wir einiges erreicht und ich sehe viel Potential für die kommende Saison. Nachdem wir letztes Jahr die Play-Offs erreicht haben, blicke ich optimistisch in die Zukunft.“

Geschäftsführer Paul Handler ist erfreut, dass man die beiden jungen Österreicher halten konnte: „Lukas und David waren bereits letztes Jahr wichtige Stützen des Teams und haben ihre Superliga-Tauglichkeit mehr als unter Beweis gestellt. Wir sind zuversichtlich, dass sie sowohl persönlich als auch mit der Mannschaft einen weiteren Schritt nach vorne machen.“