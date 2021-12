Käferle macht die Lions fertig

Am Ende jubelten die Gunners über einen 76:70-Sieg. Matchwinner für die Burgenländer war der gebürtige Traiskirchner Sebastian Käferle (l.) . „Der hat uns fertiggemacht. Es war bewundernswert, was er abgeliefert hat. Er hat mich beeindruckt, vor allem in den letzten Minuten. Da hat er alles alleine gemacht und es hat alles funktioniert“, lobt Nemeth.