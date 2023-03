Kantersieg für die Traiskirchen Lions

Werbung

Der Verletzungsteufel spielte den Traiskirchen Lions in den letzten Wochen übel mit. Das Viertelfinale ist somit noch alles andere als sicher. In Eisenstadt bewiesen die Löwen zumindest einmal mehr, dass sie in dieser Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Ohne die verletzten US-Legionäre Davon Clare und Evan Taylor, dafür mit dem wiedergenesenen Routinier Fabricio Vay, machten die Lions gegen den Aufsteiger bereits mit Fortdauer des ersten Viertels einen Klassenunterschied deutlich. Mit einem 26:15 endete der erste Spielabschnitt.

Traiskirchen dominiert nach Belieben

Die BBC Nord Dragonz schafften es in der Folge nicht mehr sich aufzubäumen. Der Vorsprung der Gäste wuchs kontinuierlich an: +17 nach zwei Vierteln, +26 nach drei Viertel und am Ende stand ein souveräner 91:63-Auswärtserfolg der Lions auf der Anzeigetafel. Eine beeindruckende Leistung bot der lettische Center Ilja Gromovs, der ein Double-Double verbuchte (17 Punkte und 14 Rebounds). Zumindest bis morgen, Sonntag, sind die Traiskirchner damit wieder auf dem zweiten Platz der Qualifikationsrunde, der für die Play-off-Teilnahme berechtigt. Kapfenberg kann mit einem Sieg im Steirer-Derby gegen Fürstenfeld aber wieder vorbeiziehen.

Stimmen zum Spiel

Lukas Knor, Spieler Dragonz: "Nach der letzten Niederlage gegen die Timberwolves haben wir in der Defense und der Intensität eine Stufe höher spielen müssen, das ist uns heute aber leider nicht gelungen und somit ist wieder eine deutliche Niederlage rausgekommen."



Valentin Paserk, Spieler Dragonz: „Wir sind mit guter Intensität ins Spiel gestartet, aber sind dann vom Gegner ausgespielt worden und haben verdient verloren.“



Radomir Mijanovic, Head Coach Lions: „Wir haben gut gespielt. Gegen Eisenstadt ist es nie einfach, aber wir haben eine gute Defense gespielt und den Ball vorne bewegt. Hoffentlich geht es so weiter.“



Fabricio Vay, Spieler Lions: „Ich glaube, wir haben von Anfang an sehr, sehr stark gespielt. Ich hoffe, wir können in diesem Tempo und mit dem Zusammenhalt weiterspielen und einen guten Abschluss in der Saison haben.“