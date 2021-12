Klosterneuburg siegt im NÖ-Derby

Die durch Neuverpflichtungen deutlich verstärkten Dukes starteten besser und stellten in gerade einmal eineinhalb Minuten auf 7:0, eine Lions Auszeit war die Folge. Diese führte aus Löwen-Sicht zwar nicht unmittelbar zum gewünschten Ergebnis, bis Viertelende hatten die Traiskirchner aber ihren Rhythmus gefunden und schafften es auf 22:22 auszugleichen. In Abschnitt zwei blieb es umkämpft.

Bei den Klosterneuburgern gab James Murray-Boyles den Ton (17 Punkte bereits zur Halbzeit), doch die Lions blieben in Schlagdistanz, so dass es bei 43:40 für die Heimmannschaft in die Kabine ging. Nach der Pause blieb die Partie offensiv geprägt mit leichten Vorteilen für die Dukes. Beim Stand von 72:63 nach drei Vierteln war aber noch nichts entschieden. Im Schlussabschnitt setzten die Gäste dann tatsächlich zu einem Run an, doch die an diesem Abend vom Dreier sehr treffsicheren Klosterneuburger konterten aus der Distanz und sorgten so für die Vorentscheidung. Endstand: 94:80 für die Dukes.

Stimmen zum Spiel

Chris O´Shea, Coach Dukes: „Gratulation an die Mannschaft, insgesamt war es eine solide Leistung. Phasenweise war es richtig gut, am Ende war auch die Defense stark. Ich wünsche allen frohe Weihnachten.“

Lennart Burgemeister, Spieler Dukes: „Ich glaube, es war ein gutes Spiel von uns. Wir haben viele gute Sachen gezeigt und ich hoffe, dass wir so weitermachen und als Team wachsen."

Nenad Josipovic, Coach Lions: „Wir haben mit einer sehr erfahrenen Mannschaft mit zwei neuen Spielern gut mitgehalten. Wir haben im Gegensatz zu den Dukes einen eher kleinen Kader und müssen einfach weiter an uns arbeiten. Manchmal fehlt unseren unerfahrenen Spielern der Fokus, das war heute ein großes Problem.“

Oscar Schmit, Spieler Lions: „Wir müssen unsere Defense verbessern. Wenn wir da stärker werden, werden wir auch mehr Spiele gewinnen“