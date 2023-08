Lettische Routine für die Traiskirchen Lions

Ein guter Point Guard ist ein möglicher Schlüssel für eine erfolgreiche Saison. Bei der Suche investierten die Traiskirchen Löwen viel Zeit. International standen hunderte Spieler zur Auswahl. Nun haben Headcoach Radomir Mijanovic und Geschäftsführer Paul Handler eine Entscheidung getroffen. Edgars Lasenbergs (28) wird der neue Spielmacher im Lions Dome. „Nachdem wir uns entschieden haben mit Kostic, Kühteubl und Neuverpflichtung Ndukwe sehr jung auf den Guard-Positionen zu spielen, war es uns wichtig, die Legionärsposition mit mehr Erfahrung als in den vergangenen Jahren zu besetzen. Mit Lasenbergs haben wir nach langer Suche den idealen Spieler gefunden“, freut sich Handler.

Der 1,86 Meter große Guard geht in seine mittlerweile zwölfte Profisaison. In der abgelaufenen Spielzeit spielte er in seiner Heimat für BK Ogre in der lettisch-estnischen-Liga. Der Nationalteamspieler scorte im Durchschnitt 14 Punkte, leistete über vier Assists. Zuvor spielte der Neo-Löwe auch schon in Spanien und in der ersten litauischen Liga. „Wir wollen es in die Play Offs schaffen und dort auch eine Rolle spielen. Traiskirchen hat eine tolle Fan-Kultur und zusammen wollen wir einen Schritt nach vorne machen.“