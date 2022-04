Lions erkämpfen sich ein Endspiel

Werbung

Unter sehr unterschiedliche Bedingungen trafen die Flyers gegen die Lions. Während die Oberösterreicher fix für die Play-offs qualifiziert waren, brauchten die Löwen unbedingt einen Sieg, um ihre Chance auf die Top-Acht zu wahren. Dementsprechend starteten die Niederösterreicher auch mit viel Intensität, die aber nicht unmittelbar zu dem gewünschten Ergebnis führte. Denn die ersatzgeschwächten Welser entschieden das Auftaktviertel für sich (19:14). Im zweiten Abschnitt verloren die Flyers dann aber sichtlich ihren Rhythmus, was die erbittert kämpfenden Traiskirchner auszunutzen wussten. Mit 29:13 holten sie sich Viertel zwei, zur Halbzeit stand bereits 43:32 für die Lions. Vor allem Hollingsworth bereitete der Welser Defense in dieser Phase Schwierigkeiten.

Abschnitt drei war schließlich von viel Einsatz auf beiden Seiten geprägt, entscheidend aufholen konnten die Oberösterreicher aber nicht – auch weil einfache Punkte an der Freiwurflinie liegen gelassen wurden. Im Schlussviertel blieb die Partie zwar intensiv, der Heimmannschaft wollte aber kein entscheidender Run mehr gelingen, sodass sich die Löwen einen 91:82-Sieg sicherten und es nächste Woche zum Entscheidungsspiel um Platz acht gegen die Timberwolves kommt.

Stimmen zum Spiel

Sebastian Waser, Coach Flyers: „Gratulation an Traiskirchen. Sie mussten gewinnen und haben das geschafft, da muss man den Hut davor ziehen. Sie sind heute wirklich mit dem Messer zwischen den Zähnen bewaffnet gekommen. Für uns war das eine unfassbar schwierige Woche, du holst dir die Qualifikation, den siebten Platz ab, da wussten wir, dass das Spiel darauf vom Level her etwas darunter leiden wird. Wir haben viel rotiert, um für die Play-offs frisch zu sein. Aber natürlich wollten wir gewinnen und das ist uns nicht gelungen.“

Konstantin Waser, Spieler Flyers: „Wir haben in der ersten Halbzeit viel am Rebound verschlafen, wir haben den Hollingsworth nicht wirklich unter Kontrolle bekommen. Der ist uns zu viel in die Zone gedribbelt, das hat uns wehgetan. Trotzdem haben wir uns unseren Play-off-Spot verdient, egal was heute war. Es ist ein super Training gewesen, wir haben Fehler gemacht, die müssen wir jetzt ausbessern und es dann gegen Gmunde besser machen. So können wir gegen Gmunden nicht spielen.“

Radomir Mijanovic, Coach Lions: „Das war ein ziemlich gutes Basketballspiel heute – auch für die Fans. Wir wussten in der Vorbereitung bereits, dass Wels mit hoher Intensität spielt. Wir wussten also, dass wir dagegenhalten müssen und das haben wir mehr oder weniger geschafft. Natürlich war Wels nicht komplett, aber sie haben einen harten Kampf geliefert, speziell jene Spieler, die sonst nicht so viel Einsatzzeit bekommen. Ich wünsche den Welsern alles Gute für die Play-offs.“

Oscar Schmit, Spieler Lions: „Das war keine einfache Woche, die Trainings waren auch nicht optimal. Aber wir haben alles gegeben und gewonnen. Jetzt haben wir unseren Teil vorerst einmal gemacht. Das wichtigste Match kommt nächste Woche.“